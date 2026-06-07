Първи на мястото са пристигнали пожарникарите Благой Благоев и Даниил Влахов. Те бяха на дежурство, когато чуха силен удар, необичаен за района. „Дежурството си вървеше нормално. Изпълнявахме служебните задължения, докато не чухме силен гръм, трясък - нещо необичайно за района, който ни заобикаля. Излязохме по най-бързия начин, погледнахме се с колегите, излязохме на улицата и видяхме в далечината автобус от софийски градски транспорт преобърнат“, разказа Благоев пред БНТ.

Огнеборците веднага се качили в пожарния автомобил и тръгнали към мястото на произшествието. Там заварили тежка картина - преобърнат автобус, горящ автомобил, врязан в него, и множество пострадали хора. „Когато отидохме на място, гледката не беше хич лицеприятна. Имаше автомобил, който се беше врязал в преобърнатия автобус. Автомобилът вече гореше, а вътре се чуваха човешки гласове.“, каза още Благоев.

Екипът веднага изградил линия за пожарогасене. Даниил Влахов започнал да гаси горящия автомобил, в който се оказало, че има трима пътници, а Благоев започнал евакуация през люка на автобуса, защото това бил най-удобният изход. По думите му вътре имало около седем ранени, които не можели да се движат сами.

Влахов разказа, че първата му задача е била да спре пожара в двигателния отсек на автомобила. „Колата се беше забила в автобуса, гореше двигателният отсек на автомобила. И пасажерите бяха вътре в автомобила, започнаха да излизат през вратите, през шофьорската врата и през предния прозорец“, обясни той. След това пожарникарите насочили хората към задната част на автобуса, за да ги отдалечат от огъня.

Огнеборците видели и втория автомобил, участвал в катастрофата. Той бил разцепен след удар в дърво и спирка. „Там положението беше почти същото - ранени хора с чупени крака“, разказаха пожарникарите.

Според Влахов един от водачите е проявил агресивно поведение непосредствено след удара. На мястото бързо се събрали хора от квартал „Ботунец“, а напрежението започнало да расте. „Той започна да обикаля напред-назад, агресивен. Веднага бяха се стекли от квартал „Ботунец“ доста хора. Те почнаха да го подкрепят и да се карат с него. Благодарение на полицията и на нас не се стигна до такива действия“, каза Влахов.

Пожарникарите са категорични, че ударът е бил изключително силен. Още при пристигането си на място те преценили, че автомобилите вероятно са се движили с много висока скорост. Двамата индийски граждани, които са сред първите жертви на катастрофата, били открити извън автобуса. „Единият лежеше в тревата отстрани, може би е излетял. Безжизнен. Другият беше жив, но в критично състояние“, разказаха огнеборците.

Екипът подал първата информация към оперативния център за мащаба на инцидента. След това към мястото били насочени линейки и допълнителни екипи. Пожарникарите обаче подчертават, че най-спешната задача е била да се загаси автомобилът, защото огънят вече се разраствал.

„Най-важното беше да загасим автомобила, защото ако не беше загасен автомобилът, всички вътре щяха да изгорят, а пък и не се знаеше какво ще се случи с автобуса на градския транспорт“, каза Влахов. Ситуацията е била още по-опасна, защото автобусът е бил оборудван с газова уредба.

По думите на огнеборците именно първите минути са били решаващи. „Автомобилът си се разгаряше доста сериозно. Ако не бяхме отишли навреме и не бяхме видели, щеше да запали автобуса“, казаха пожарникарите от Кремиковци.