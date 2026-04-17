ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя

ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя
Редактор: Красен Бучков
На 19 април, в изборния ден, на медийните доставчици и социологическите агенции е забранено да разпространяват и публикуват резултати от социологически проучвания, известни като екзитпол, преди 20 часа. Това важи и за профилите в социални мрежи като Фейсбук, X (Туитър), Вайбър, Ютюб, Тик-ток и други. Забраната е регламентирана в Изборния кодекс и цели да осигури равнопоставеност и честност в изборния процес.
 

Според изискванията на Изборния кодекс, извършването на социологически проучвания през изборния ден е отговорност на регистрираните в ЦИК социологически агенции. Отговорността за предоставяне на междинни данни, заедно с медийните платформи, е на тези агенции, които трябва да се придържат към правилата за оповестяване на данни.


Общественият съвет на ЦИК призовава петте агенции, регистрирани в комисията — Алфа Рисърч, Галъп Интернешънъл Болкан, Маркет Линкс, Мяра и Тренд, да поемат публично ангажимент да не разпространяват данни, които могат да нарушат закона. Ако такъв ангажимент бъде поет, всякакви данни, публикувани преди 20 часа, ще бъдат считани за ненадеждни, тъй като няма да могат да бъдат резултати от реални екзитполови проучвания.

 

От Обществения съвет подчертават, че правото на информация в изборния ден трябва да отстъпи пред правото на свободен избор на избирателите, без да бъдат повлияни от прогнозни резултати, публикувани преждевременно.

