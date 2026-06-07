Сигналът за стрелбата е бил подаден вчера около 17:30 ч. местно време. Когато пристигнали на мястото на фестивала, служителите открили най-малко 12 ранени, двама от които са в сериозно състояние.

Смята се, че са стреляли двама души, които сега се издирват. Според полицията може би те са стреляли един срещу друг и при престрелката са пострадали други хора.