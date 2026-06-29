Най-голям интерес цари към мача между Аржентина и Кабо Верде, който в момента е най-скъпият мач от първия елиминационен кръг. Най-евтините билети, предлагани на пазара за препродажба, започват от около 1960 долара, докато средната цена надхвърля 4000 долара.



Веднага след това е мачът Мексико-Еквадор, където най-евтините билети струват около 1900 долара. Огромната мексиканска фен база и фактът, че мачът се играе на легендарния стадион „Ацтека“, допълнително повишиха цените.

От друга страна, феновете, които искат да усетят атмосферата на Световното първенство, биха могли да ходят на по-малко интересни мачове много по-евтино. Така най-достъпните билети за двубои като Швейцария - Алжир или Южна Африка - Канада варираха от приблизително 330 до 340 долара, което е в пъти по-малко от най-атрактивните двойки.

Разликите са огромни и най-добре показват как популярността на националните отбори влияе на пазара. Докато за някои мачове можете да получите билет за няколкостотин долара, за дуелите на най-големите фаворити е необходимо да се отделят почти шест пъти повече пари.

Трябва да се подчертае обаче, че тези цени се отнасят за вторичния пазар и се променят от час на час, в зависимост от търсенето и предлагането.