Според данните на централната банка размерът на преките чуждестранни инвестиции за първите четири месеца на годината се равнява на 1,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. За сравнение, година по-рано този дял е бил едва 0,2% от БВП.
Само през април нетният поток на инвестициите е положителен в размер на 206,8 млн. евро. За същия месец на 2025 г. е отчетен отрицателен резултат от 135 млн. евро.
Основен принос за ръста има дяловият капитал, който достига 243,5 млн. евро за периода януари–април, при отрицателна стойност от 67,5 млн. евро година по-рано. Значително увеличение се наблюдава и при реинвестираната печалба, която нараства до 1,143 млрд. евро спрямо 756,2 млн. евро през първите четири месеца на 2025 г.
Положителен обрат има и при дълговите инструменти, където е отчетен нетен приток от 634,9 млн. евро. За същия период на миналата година показателят е бил отрицателен и е възлизал на 412,2 млн. евро.
Данните показват още, че инвестициите на български компании в чужбина също остават на положителна територия. За първите четири месеца на 2026 г. те възлизат на 47,2 млн. евро, което е малко над отчетените 45,7 млн. евро година по-рано.
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Коментари 1
Да живее другаря Румен Решетников, вожд и учител на българския народ! - PS 1,14 милиарда са печалби на чужди компании (като банки, телекоми, големи вериги), опериращи у нас. Те вече са спечелили от българските потребители и бизнес и просто са оставили парите по сметките си. Значителна част от остатъка са т.нар. дългови инструменти. Често това са кредити, които компанията майка от чужбина отпуска на българското си дъщерно дружество. Компонентът Дялов капитал, който отразява реалното купуване на акции, дялове, апортни вноски и стартиране на нови проекти от чужденци, за първите четири месеца на годината е едва около 243 млн. евро. Това е много малко.
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