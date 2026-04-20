През януари и февруари 2026 г. притокът на инвестиции е с 87% по-висок в сравнение със същия период на миналата година. Само за февруари статистиката е още по-впечатляваща – отчетен е почти троен ръст от 194% на годишна база.

Общо за двата месеца в икономиката на страната са влезли 809.1 млн. евро.

Най-сериозно увеличение се наблюдава при реинвестираната печалба. Това е категоричен сигнал за растящото доверие на чуждестранните компании, които вече оперират у нас. Вместо да изнасят печалбите си, те избират да ги вложат обратно в български проекти, възползвайки се от стабилността и предвидимостта на еврозоната.

На фона на общия инвестиционен възход, един сектор отбелязва лек отлив – недвижимите имоти. Данните показват, че чужденците продават повече имоти, отколкото купуват, като разликата е в размер на 1.3 млн. евро. Този тренд обаче е пренебрежимо малък на фона на огромните капитали, влизащи в производството и услугите.



Прогнозите, че еврозоната ще донесе инвестиционен бум, започват да се сбъдват по-бързо от очакваното. Когато капиталът се чувства защитен, той остава и се умножава. Сега въпросът е дали държавата ще успее да превърне тези милиони в реално повишение на доходите за всички българи.