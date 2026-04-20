Реклама / Ads
Понеделник, 20 Април 2026, 14:59
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 917 | НОВИНИ

Ефектът на еврото: Преките инвестиции в България скочиха с 87 процента

Редактор: Frognews
Първите два месеца от членството на България в еврозоната донесоха забележителен ръст на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Официалните данни на Българската народна банка (БНБ) потвърждават, че приемането на единната валута действа като мощен магнит за задграничните капитали.
 

През януари и февруари 2026 г. притокът на инвестиции е с 87% по-висок в сравнение със същия период на миналата година. Само за февруари статистиката е още по-впечатляваща – отчетен е почти троен ръст от 194% на годишна база.

 

Общо за двата месеца в икономиката на страната са влезли 809.1 млн. евро.

 

Най-сериозно увеличение се наблюдава при реинвестираната печалба. Това е категоричен сигнал за растящото доверие на чуждестранните компании, които вече оперират у нас. Вместо да изнасят печалбите си, те избират да ги вложат обратно в български проекти, възползвайки се от стабилността и предвидимостта на еврозоната.

 

На фона на общия инвестиционен възход, един сектор отбелязва лек отлив – недвижимите имоти. Данните показват, че чужденците продават повече имоти, отколкото купуват, като разликата е в размер на 1.3 млн. евро. Този тренд обаче е пренебрежимо малък на фона на огромните капитали, влизащи в производството и услугите.


Прогнозите, че еврозоната ще донесе инвестиционен бум, започват да се сбъдват по-бързо от очакваното. Когато капиталът се чувства защитен, той остава и се умножава. Сега въпросът е дали държавата ще успее да превърне тези милиони в реално повишение на доходите за всички българи.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 