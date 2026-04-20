Понеделник, 20 Април 2026, 14:59
Крачка до финала: ЦИК обяви резултатите при 98,33% обработени протоколи

Редактор: Frognews
Обработката на изборните резултати навлезе в заключителната си фаза. Данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 13:00 ч. на 20 април потвърждават безапелационната победа на една формация и очертават състава на 52-рото Народно събрание. Избирателната активност в страната се заковава на 34,63%.
 

Към момента картината е стабилна, като пет политически сили преминават 4-процентната бариера:

 

1. Прогресивна България – 44,676% (1 420 287 гласа)
2. ГЕРБ-СДС – 13,368% (424 967 гласа)
3. ПП-ДБ – 12,748% (405 281 гласа)
4. ДПС – 6,855% (217 910 гласа)
5. Възраждане – 4,283% (136 170 гласа)


На прага остават МЕЧ (3,23%), Величие (3,12%) и БСП – Обединена левица (3,02%), които въпреки сериозния брой гласове, не успяват да прескочат бариерата.

 

Опцията „Не подкрепям никого“ е събрала близо 50 000 гласа.

 

Разпределение на мандатите (ориентировъчно)


При настоящите данни 240-те места в парламента биха се разпределили по следния начин:

 

1. Прогресивна България: 134 мандата
2. ГЕРБ-СДС: 40 мандата
3. ПП-ДБ: 38 мандата
4. ДПС: 20 мандата
5. Възраждане: 8 мандата


Забележка: Окончателното разпределение на мандатите зависи от преразпределянето на гласовете от партиите под чертата и може да варира леко.

 

Математика на властта


Резултатът от 134 мандата (прогнозно) за „Прогресивна България“ означава, че формацията разполага с абсолютно мнозинство (над необходимите 121 гласа). Това прецедентно в новата ни история разпределение позволява съставяне на самостоятелно правителство без нужда от коалиционни споразумения.

 

Какво следва?


ЦИК трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите най-късно четири дни след изборния ден, а имената на новите 240 народни представители – до седем дни след вота.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла 0| 223 | Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла Френската прокуратура привика на разпит Илон Мъск заради гафовете на Grok 0| 237 | Френската прокуратура привика на разпит Илон Мъск заради гафовете на Grok Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 2| 764 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? Пекин разклаща Тайпе политически, китайски самолетоносач мина през Тайванския проток 0| 506 | Пекин разклаща Тайпе политически, китайски самолетоносач мина през Тайванския проток

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8450 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7385 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7232 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 45| 6788 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6667 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6336 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5825 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент 26| 5063 | Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент
