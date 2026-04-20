Към момента картината е стабилна, като пет политически сили преминават 4-процентната бариера:

1. Прогресивна България – 44,676% (1 420 287 гласа)

2. ГЕРБ-СДС – 13,368% (424 967 гласа)

3. ПП-ДБ – 12,748% (405 281 гласа)

4. ДПС – 6,855% (217 910 гласа)

5. Възраждане – 4,283% (136 170 гласа)



На прага остават МЕЧ (3,23%), Величие (3,12%) и БСП – Обединена левица (3,02%), които въпреки сериозния брой гласове, не успяват да прескочат бариерата.

Опцията „Не подкрепям никого“ е събрала близо 50 000 гласа.

Разпределение на мандатите (ориентировъчно)



При настоящите данни 240-те места в парламента биха се разпределили по следния начин:

1. Прогресивна България: 134 мандата

2. ГЕРБ-СДС: 40 мандата

3. ПП-ДБ: 38 мандата

4. ДПС: 20 мандата

5. Възраждане: 8 мандата



Забележка: Окончателното разпределение на мандатите зависи от преразпределянето на гласовете от партиите под чертата и може да варира леко.

Математика на властта



Резултатът от 134 мандата (прогнозно) за „Прогресивна България“ означава, че формацията разполага с абсолютно мнозинство (над необходимите 121 гласа). Това прецедентно в новата ни история разпределение позволява съставяне на самостоятелно правителство без нужда от коалиционни споразумения.

Какво следва?



ЦИК трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите най-късно четири дни след изборния ден, а имената на новите 240 народни представители – до седем дни след вота.