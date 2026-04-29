Годишната инфлация в България се очаква да е 7,1%, съобщи НСИ

Основните причини за това поскъпване се крият в няколко ключови стокови групи. Най-голямо увеличение се наблюдава в сектор „Транспорт“, където цените скачат с 10,6%. Групата „Облекло и обувки“ също отчита сериозен ръст от 7,9% спрямо март. Хранителните продукти и безалкохолните напитки поскъпват с 2,1% през април. При алкохолните напитки и тютюневите изделия се очаква повишение от 0,8%. Единственият спад от 1,5% е регистриран при развлеченията, спорта и културата.

България вече публикува данни за флаш инфлация, като пълноправен член на еврозоната. Страната ни се присъедини към валутния съюз на 1 януари 2026 година. Този механизъм позволява ранно сравнение с останалите 20 държави в съюза. Механизмът на флаш инфлацията беше въведен официално от НСИ на 3 февруари. Обикновено разминаването между експресната и окончателната оценка е минимално.

За сравнение, окончателните данни за инфлацията през март 2026 г. показаха годишен ръст от 4,1%. Месечната инфлация за същия период беше фиксирана на 0,9%. В началото на годината месечната инфлация у нас се очакваше да бъде около 0,7%. През февруари годишният индекс на потребителските цени беше 3,3%. Статистиката за инфлацията през ноември 2025 г. сочеше стойност от 5,2%.

Цените на стоките от малката кошница също отчитат повишение през април. Тази група обхваща нуждите на най-нискодоходните 20 процента от домакинствата. Хранителните продукти за тези потребители поскъпват с 2,4 на сто. Нехранителните стоки в малката кошница бележат ръст от 1,8%. Услугите за тази категория граждани се увеличават минимално с 0,1 на сто.

Изследователските данни показват разминавания в прогнозите на различните финансови институции. БНБ очаква годишна инфлация от 3,7% при своя базов сценарий за годината. Фискалният съвет прогнозира средни нива от 4,2 на сто за цялата 2026 година. Тези стойности са значително по-ниски от текущата флаш оценка на НСИ. Самият статистически институт очаква окончателната годишна инфлация за април да бъде 4,7 на сто.