Вече близо 20 години Webit изгражда една от най-разпознаваемите и активни бизнес и технологични общности, свързвайки предприемачи, лидери, инвеститори и институции от различни държави. Именно тази широка и устойчива мрежа естествено събира хора със сходен профил – смислени, ангажирани и насочени към реална промяна.

Webit Changemakers е естествено продължение на тази общност – личности от различни сфери, които се открояват не с думи, а с действия.

Награди с фокус върху реалното въздействие



Инициативата поставя акцент върху съдържанието зад успеха. Процесът на номиниране и оценка включва разглеждане на реални резултати, устойчиви идеи и приноса на всеки кандидат към развитието на бизнеса и обществото.

Критериите включват:

● Конкретно въздействие и постигнати резултати;

● Иновация и нов начин на мислене;

● Възможност за развитие и мащабиране;

● Отговорност към средата и обществото.

Това прави отличието разпознаваем знак за хора, които създават стойност.

Webit Gala Dinner & Awards



Кулминацията на инициативата е Webit Gala Dinner & Awards – вечер, която събира хора от различни индустрии в една обща среда за разговори, идеи и нови възможности.

Това е пространство, в което разговорите продължават и след сцената.

Фокус 2026: Темите, които ни засягат днес



Тазгодишното издание на Webit поставя акцент върху теми, които вече оформят начина, по който живеем и работим:

● Изкуствен интелект и автоматизация – как технологиите се превръщат в реален инструмент за растеж;

● Бъдещето на работата – нови модели, умения и култура на работа;

● Дигитална икономика – адаптация и развитие в глобална среда;

● Устойчивост – практични решения с дългосрочен ефект;

● Предприемачество и иновации – идеи, които намират приложение.

Това са само част от темите, в които се разпознават и самите Changemakers.

Webit Changemakers не е просто класация, а отражение на една общност от хора, които действат. Хора, които създават възможности, движат проекти и влияят положително на средата около себе си.

Да бъдеш част от този списък с личности означава да бъдеш разпознат именно в този контекст – като човек, който има значение чрез това, което прави.

Номинациите са отворени



Всеки може да номинира човек, който създава реална промяна – колега, партньор или лидер, чиито действия заслужават да бъдат видени.

Защото промяната често започва от конкретни хора.



И когато ги събереш на едно място, тя става още по-видима.



За Webit

Webit е глобална платформа за иновации, технологии и предприемачество, която вече близо две десетилетия свързва хора, идеи и възможности от цял свят, създавайки среда за растеж и развитие.