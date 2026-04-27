Вчера новината за смъртта на Михаил Заимов (1967–2026) разтърси българската общественост. Той е един от най-ярките съвременни изследователи, фотограф на морските дълбини, общественик и човек с неизчерпаема енергия.

Михаил Заимов посвещава десетилетия на изследването на Черно море и световния океан, като се превръща в техен летописец. Неговата работа е своеобразна визуална антропология на подводния свят. Кадрите му разкриват непознатото лице на Черно море – от деликатната морска флора до величествените останки на потънали кораби.

Той има огромна роля в разкриването на тайните на потъналите плавателни съдове по нашето Черноморие. Заимов вярва, че дъното на морето е най-големият музей на човечеството. „Морето не е само ресурс, то е памет. Всяко спускане под водата е среща с миналото, която ни учи на смирение“, споделя той в свои интервюта. Благодарение на неговите усилия и експедиции, са документирани десетки обекти, които днес са част от културното наследство на България. Той е и един от най-гласните защитници на Черно море срещу замърсяването и презастрояването.

Михаил Заимов притежава рядкото умение да разказва истории – както с обектива, така и с думи. Неговият стил е елегантен, често подправен с фин хумор и интелектуална дълбочина. Той е блестящ представител на старата градска интелигенция, която успява да бъде също така и модерна, и актуална. Заимов е сред фотографите от старото поколение, които одобряват и прегръщат снимането с мобилен телефон, като проявление на фотографското изкуство.

Освен фотограф, Михаил Заимов стои зад множество филми и репортажи, които популяризират подводната археология и екологията. Като телевизионен водещ (предавания като „Култура.БГ“ и „Обещанието“) и автор, той неизменно търси смислените теми в обществения дебат. Автор е на книгите „Светът на мълчанието“ и „Черно море – анфас и профил“, които съчетават художествения текст с научната прецизност и визуалното съвършенство.

Изложбите му са събития, които променят възприятията на публиката за красотата на скритото. Човек, с подчертана гражданска позиция, неговото ясно и аргументирано мнение винаги е насочено към каузи, които имат значение за бъдещето на България. Михаил Заимов оставя след себе си свят, който е малко по-разбран и много по-красив благодарение на неговия обектив.