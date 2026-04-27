Понеделник, 27 Април 2026, 11:41
В памет на Михаил Заимов – фотографът на тишината и морските дълбини

Редактор: Ивайло Александров
Михаил Заимов е повече от фотограф и водолаз – той е модерен просветител. Роден през 1967 г. и внук на ген. Владимир Заимов, той носи чувството за дълг към историята, но го пречупва през призмата на съвременния изследовател.
 

Вчера новината за смъртта на Михаил Заимов (1967–2026) разтърси българската общественост. Той е един от най-ярките съвременни изследователи, фотограф на морските дълбини, общественик и човек с неизчерпаема енергия.

 

Михаил Заимов посвещава десетилетия на изследването на Черно море и световния океан, като се превръща в техен летописец. Неговата работа е своеобразна визуална антропология на подводния свят. Кадрите му разкриват непознатото лице на Черно море – от деликатната морска флора до величествените останки на потънали кораби.

 

Той има огромна роля в разкриването на тайните на потъналите плавателни съдове по нашето Черноморие. Заимов вярва, че дъното на морето е най-големият музей на човечеството. „Морето не е само ресурс, то е памет. Всяко спускане под водата е среща с миналото, която ни учи на смирение“, споделя той в свои интервюта. Благодарение на неговите усилия и експедиции, са документирани десетки обекти, които днес са част от културното наследство на България. Той е и един от най-гласните защитници на Черно море срещу замърсяването и презастрояването.

 

Михаил Заимов притежава рядкото умение да разказва истории – както с обектива, така и с думи. Неговият стил е елегантен, често подправен с фин хумор и интелектуална дълбочина. Той е блестящ представител на старата градска интелигенция, която успява да бъде също така и модерна, и актуална. Заимов е сред фотографите от старото поколение, които одобряват и прегръщат снимането с мобилен телефон, като проявление на фотографското изкуство.

 

Освен фотограф, Михаил Заимов стои зад множество филми и репортажи, които популяризират подводната археология и екологията. Като телевизионен водещ (предавания като „Култура.БГ“ и „Обещанието“) и автор, той неизменно търси смислените теми в обществения дебат. Автор е на книгите „Светът на мълчанието“ и „Черно море – анфас и профил“, които съчетават художествения текст с научната прецизност и визуалното съвършенство.

 

Изложбите му са събития, които променят възприятията на публиката за красотата на скритото. Човек, с подчертана гражданска позиция, неговото ясно и аргументирано мнение винаги е насочено към каузи, които имат значение за бъдещето на България. Михаил Заимов оставя след себе си свят, който е малко по-разбран и много по-красив благодарение на неговия обектив.

