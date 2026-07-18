Храмът има специално място в историята на рода на Левски, тъй като в неговия двор се намира гробът на майка му Гина Кунчева. След службата официални лица и граждани поднесоха венци и цветя в нейна памет.
В церемониите участваха и военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада, които традиционно се включват в честванията на 18 юли.
Празничната програма продължи на площад „20 юли“, където пред паметника на Апостола бяха посрещнати участниците в туристическия поход „По стъпките на Апостола“. Десетки доброволци преминаха маршрута от Централния Балкан до Карлово, а пристигането им бе посрещнато с аплодисменти от жители и гости на града.
Програмата в Карлово продължи през целия ден с възпоменателни и културни събития, а кулминацията беше традиционната вечерна заря-проверка, която ежегодно събира хиляди хора в родния град на Васил Левски.
Много други български градове също почетоха годишнината от рождението на Апостола.
В София граждани се събраха пред паметника на Левски в Борисовата градина, където се проведе официален ритуал с участието на представително формирование от Националната гвардейска част.
Във Велико Търново честванията бяха свързани с военното дело и подготовката на бъдещите офицери. Националният военен университет „Васил Левски“ отбеляза своя патронен празник с военен ритуал и отдаване на признателност към поколенията преподаватели и курсанти, „които следват примера и ценностите на Апостола“.
Двоен празник отбеляза град Левски. Освен 189 години от рождението на своя патрон, жителите почетоха и 81 години от обявяването на населеното място за град. Програмата започна с издигане на националните знамена и продължи с тържество пред паметника на Васил Левски.
Паметта на Дякона беше почетена и в други населени места. В Асеновград граждани и представители на местната власт се поклониха пред Апостола, припомняйки неговия идеал за „чиста и свята република“.
Военни формирования от страната също се включиха в честванията с тържествени строеве и ритуали. Почести бяха отдадени от подразделения на Сухопътните войски и Военноморските сили.
Навсякъде в страната пред паметниците на Васил Левски се събраха хора от различни поколения – деца, ученици и възрастни, които почетоха делото на човек, превърнал се в символ на националната свобода и единство.
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Коментари 7
храм Св. Николай в родния му град Карлово? Това не е ли на чужд език? Не е ли Св. Никола? Или продължаваме да подменяме историята при всяка възможност, например, като рисуваме Васил Левски с мустачки? В този ред на мисли е и заместването на Йоан Рилски с Иван.
Господине, приемам, че сте бил под влияние на събтно преяждане или нещо подпийнал. Толкова много глупост на куп може да изпише проклет човек, или пък в неразположение. Мир вам.
Изключително малоумен коментар Вато! Още по-странно е, че теми за Украйна и Русия, и малоумната война, която водят, предизвикват в пъти повече коментари. Евро либерали брат, слава Украйну и Урсулу. Шибани педали!
Вечна памет на апостола на свободата ДЯКОН ЛЕВСКИ. Нека споменът за него бъде чист, истинен, неопетнен, така щото да успява да вдъхновява идните поколения, колкото и да сме обречени. Но. Да си признаем. Левски е предаден още преди век. Толкова величава личност боде очите на злото, а то не спи и всячески затъмнява паметта на апостола. Как? Като извращава тълкуванието за постъпките му, действията и мислите му. *** Най-тежкият погром, достигнал до нас днес, е омаловажаването личността на Левски, редуцирайки принадлежността му на Църквата. Издирвани са, и дописвани, изречения, стихове, песни където т нар народна любов придава значения на бунтовния му образ, нежели на служението му като ДЯКОН на Българската Православна Църква. Вадят се думите му от контекст, отвратително, така щото всеки измислен историк да си погъделичка егото, уж защитавайки хипотезата си, която отсетне ни бива преподадена като истина. ***
Оставям това небето, нещата са така ужасно заблескани, че само намеса от небето би могла да разсече кълбото от змии, лъжи и отрова.** Аз сега друго ще попитам, без да чакам отговор. Къде Левски пожела да прегърнем богопротивните ЛГБТ, мъжеложство, содомитство, наркомания, алчност, чревоугодие, сребролюбие, лукавство? В кой текст от тефтерчето му или документ, бихме го заподозрели в пристрастие към т нар евроатлантически ценности? Къде Левски пожела да си разградим двора, като премахнем границите? Къде Левски пожела да си разрушим собствената армия, като се осланяме на чужда сигурност?
Къде Левски е пожелал да си разрушим собствените 730 фабрики и заводи? Къде апостолът насърчава да си прогоним и погребем 3,5 милиона българи, само за 30 години? Къде Левски е изисквал да си разрушим икономиката, образованието, здравеопазването, пазарите, енергетиката, селското стопанство? *** Представете си, че Левски се материализира, и срещне сектата Петрохан. Как мислите, той ще одобри ли, че там бива преподавана извратена версия на будизма, докато старите мъже одупват младите момчета, а майките одобряват това?! На питащия му поглед лама Калушев бодро му обяснява, намигвайки, че сектата е лично закриляяна от републиканското правителство, во главе кметът на столицата на Република България? Как мислите, дали щеше да се присъедини към прогресивната секта? Или, може би щеше да призове небето да изсипе огън и жупел връз така лелеяната от него республика?***
Заглавието на темата твърди, че всички сме се поклонили на Левски. Това не е вярно. Сещам се за думи, които Сам Господ изрича: *Този народ Ме почита с устните си, но сърцето му стои далеч от Мен* Така сме и ние. Удобно четем историята на Апостола, така както ни изнася, а той се чуди откъде се пръкна чак толкова извратено поколение либерасти *** Прочее, много силен пореден текст на историческа тема от господин Огнян Стефанов, в съсевна тема за Левски. Не исках да я наскърбявам с тези мои леки наброски.
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