Храмът има специално място в историята на рода на Левски, тъй като в неговия двор се намира гробът на майка му Гина Кунчева. След службата официални лица и граждани поднесоха венци и цветя в нейна памет.

В церемониите участваха и военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада, които традиционно се включват в честванията на 18 юли.

Празничната програма продължи на площад „20 юли“, където пред паметника на Апостола бяха посрещнати участниците в туристическия поход „По стъпките на Апостола“. Десетки доброволци преминаха маршрута от Централния Балкан до Карлово, а пристигането им бе посрещнато с аплодисменти от жители и гости на града.

Програмата в Карлово продължи през целия ден с възпоменателни и културни събития, а кулминацията беше традиционната вечерна заря-проверка, която ежегодно събира хиляди хора в родния град на Васил Левски.

Много други български градове също почетоха годишнината от рождението на Апостола.

В София граждани се събраха пред паметника на Левски в Борисовата градина, където се проведе официален ритуал с участието на представително формирование от Националната гвардейска част.

Във Велико Търново честванията бяха свързани с военното дело и подготовката на бъдещите офицери. Националният военен университет „Васил Левски“ отбеляза своя патронен празник с военен ритуал и отдаване на признателност към поколенията преподаватели и курсанти, „които следват примера и ценностите на Апостола“.

Двоен празник отбеляза град Левски. Освен 189 години от рождението на своя патрон, жителите почетоха и 81 години от обявяването на населеното място за град. Програмата започна с издигане на националните знамена и продължи с тържество пред паметника на Васил Левски.

Паметта на Дякона беше почетена и в други населени места. В Асеновград граждани и представители на местната власт се поклониха пред Апостола, припомняйки неговия идеал за „чиста и свята република“.

Военни формирования от страната също се включиха в честванията с тържествени строеве и ритуали. Почести бяха отдадени от подразделения на Сухопътните войски и Военноморските сили.

Навсякъде в страната пред паметниците на Васил Левски се събраха хора от различни поколения – деца, ученици и възрастни, които почетоха делото на човек, превърнал се в символ на националната свобода и единство.