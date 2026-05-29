Според изтекли детайли в американски медии в рамките на евентуалното 60-дневно удължаване се предвижда свободно корабоплаване през Ормузкия проток – без такси и ограничения. Иран от своя страна би трябвало да премахне поставени мини в района в срок до 30 дни. В замяна САЩ трябва да облекчат ограниченията върху иранските пристанища, включително частично премахване на морската блокада, като това ще бъде обвързано с възстановяването на нормалния търговски трафик.

Проектодокументът съдържа и ангажимент от страна на Техеран да не се стреми към разработване на ядрено оръжие. Сред първите теми за обсъждане при евентуалните преговори е и съдбата на натрупаните запаси от обогатен уран.

Президентът Доналд Тръмп многократно е заявявал, че Иран не трябва да разполага с ядрено оръжие при какъвто и да е сценарий за прекратяване на конфликта, започнал по-рано тази година. Междувременно напрежението между Вашингтон и Техеран остава високо, като двете страни взаимно се обвиниха в нарушения на действащото примирие след инциденти през последните дни.

В резултат на новината цените на петрола спаднаха. Цената на сорта Брент се понижи от около 98 долара за барел до 93,36 долара, преди частично да се възстанови до около 94 долара. Преди това котировките бяха нараснали след нови американски удари срещу цели в Иран, включително военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас.

Военните действия се случиха въпреки действащото примирие между Вашингтон и Техеран, което трябваше да позволи преговори за прекратяване на продължаващия от три месеца конфликт, довел до практически блокиране на Ормузкия проток и рязък ръст на глобалните енергийни разходи. През този ключов морски коридор обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Още в началото на конфликта Иран отправи заплахи за атаки срещу кораби в района, след като САЩ и Израел нанесоха въздушни удари на 28 февруари.

Оттогава цените на петрола се движат силно нестабилно – сортът Брент дори достигна за кратко около 120 долара за барел, при нива от около 70 долара преди началото на войната. През последните дни обаче котировките се понижиха на фона на очаквания за скорошно споразумение и възможно повторно отваряне на Ормузкия проток.