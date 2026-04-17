Разведряването в Ормузкия проток срина цените на петрола

Фючърсите върху американския суров петрол с доставка през май поевтиняха с 11,1% до 84,26 долара за барел. Международният бенчмарк Брент за доставка през юни спадна с 10,5% до 88,95 долара за барел.

В публикацията си Арагчи уточни, че корабите, преминаващи през този стратегически воден път, трябва да следват „координиран маршрут“, определен от иранските морски власти.

В отговор Доналд Тръмп благодари на Иран за отварянето на протока в публикация в Truth Social. В последващо съобщение обаче той подчерта, че американската военноморска блокада на иранските пристанища ще остане в „ПЪЛНА СИЛА“, докато САЩ не постигнат споразумение с Техеран.

В четвъртък Израел и Ливан се договориха за 10-дневно примирие, което влезе в сила същата вечер. Тръмп пък заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху и ливанският президент Жозеф Аун ще бъдат поканени в Белия дом за първите съществени преговори между двете държави от 1983 г. насам.

Според Държавния департамент двете страни се стремят да създадат условия за траен мир, включително чрез взаимно признаване на суверенитета. Те са обединени и в мнението, че недържавни въоръжени групи могат да подкопаят суверенитета на Ливан.

Тръмп изрази очакване Ливан „да се справи с Хизбула“, а развитието на събитията засили надеждите за по-широко уреждане на конфликта в Близкия изток.

Цените на петрола започнаха да се понижават още по-рано заради очакванията, че САЩ и Иран могат да удължат примирието с още две седмици и евентуално да подновят преговорите за край на конфликта, посочват анализатори от ING пред CNBC, но добавят:

„Въпреки това реалният пазар става все по-напрегнат с всеки изминал ден без възстановяване на петролните потоци през Ормузкия проток“.

Според оценките на ING дори при пренасочване на доставки по тръбопроводи и ограничено движение на танкери, около 13 милиона барела дневно са засегнати – количество, което може да нарасне допълнително при продължаваща американска блокада.

„Основният риск за ръст на цените остава евентуален провал на мирните преговори между САЩ и Иран. Това съвсем не е малко вероятен сценарий, тъй като позициите на двете страни остават значително раздалечени“, добавят анализаторите.