Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:08
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 1226 | БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

До 1,90 евро за литър дизел, средната цена на бензин А95 е 1,48 евро

До 1,90 евро за литър дизел, средната цена на бензин А95 е 1,48 евро
Редактор: Frognews
Средната цена на най-масовия бензин А95 е 1,48 евро за литър, докато дизелът достига 1,78 евро за литър. Според статистиката на НАП, от 1 до 13 април цените на дизела са се покачили с 10 евроцента.
 

На различните бензиностанции цената варира от 1,77 евро до 1,79 евро в най-често срещания случай, до таван от 1,90 евро.


Цената при масовия бензин се увеличава с по-бавни темпове. На 1 април средната цена на литър А95 е 1,46 евро, според НАП към днешна дата е 1,48 евро.

 

Бърза проверка на колонките в рамките на столицата показва, че литър обикновен бензин се налива на цени от 1,50 евро до 1,53 евро, съобщава БНР.

 

Според последните данни България остава сред страните с най-евтини горива в ЕС, като бензинът и дизелът са средно с около 20% по-евтини от средните европейски нива.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 