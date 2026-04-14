До 1,90 евро за литър дизел, средната цена на бензин А95 е 1,48 евро
Средната цена на най-масовия бензин А95 е 1,48 евро за литър, докато дизелът достига 1,78 евро за литър. Според статистиката на НАП, от 1 до 13 април цените на дизела са се покачили с 10 евроцента.
На различните бензиностанции цената варира от 1,77 евро до 1,79 евро в най-често срещания случай, до таван от 1,90 евро.
Цената при масовия бензин се увеличава с по-бавни темпове. На 1 април средната цена на литър А95 е 1,46 евро, според НАП към днешна дата е 1,48 евро.
Бърза проверка на колонките в рамките на столицата показва, че литър обикновен бензин се налива на цени от 1,50 евро до 1,53 евро, съобщава БНР.
Според последните данни България остава сред страните с най-евтини горива в ЕС, като бензинът и дизелът са средно с около 20% по-евтини от средните европейски нива.
