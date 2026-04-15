Тръмп каза пред New York Post, че нов кръг от преговори с Техеран може да се проведе в Пакистан „в рамките на следващите два дни“, след като предишния ден неназовани ирански официални лица са му се обадили, търсейки сделка. Висши пакистански източници потвърдиха пред AFP, че Исламабад работи за организирането на втори кръг между двете страни.

Едновременно с дипломатическите усилия Тръмп засилва натиска върху Иран с морска блокада. Централното командване на САЩ заяви, че американските сили „са спрели напълно икономическата търговия, влизаща и излизаща от Иран по море“. Иранското военно командване нарече блокадата акт на пиратство и предупреди, че ако сигурността на пристанищата му бъде застрашена, „нито едно пристанище в Персийския залив и Арабско море няма да бъде безопасно“.

Анализатори заявиха, че Тръмп е целял не само да задуши иранските приходи, но и да окаже натиск върху Пекин – най-големият купувач на ирански нефт – да притисне Техеран да отвори отново Ормузкия проток. Китай нарече блокадата „опасна и безотговорна“. Примирието, договорено миналата сряда между Вашингтон и Техеран, остана в сила.

Американското министерство на финансите заяви, че не планира да поднови временното облекчаване на санкциите върху иранския нефт, въведено за смекчаване на сривовете в доставките, свързани с войната. Фондовите пазари се покачиха на фона на надеждите за сделка, докато северноморският суров петрол „Брент“ беше на 94,79 долара за барел, а West Texas Intermediate (WTI) – на 91,28 долара.

В основата на всяка американско-иранска дипломация стои спорът около ядрената програма на Техеран. Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс заяви, че Тръмп е казал на Иран, че САЩ ще „направят Иран проспериращ“, ако се ангажира да не притежава ядрено оръжие. „Това е голямата сделка, която президентът е сложил на масата. Ще продължаваме да преговаряме и ще се опитаме да я осъществим“, заяви Ванс на събитие във вторник в щата Джорджия.

Тръмп е настоявал всяка сделка трайно да забрани на Иран да притежава ядрено оръжие. Той започна войната с твърдението, че Техеран е искал да създаде атомна бомба – обвинение, което Иран отрича.

Медии разкриха, че САЩ са искали 20-годишно спиране на иранската програма за обогатяване на уран по време на преговорите през уикенда. Иран е предложил петгодишно спиране – оферта, отхвърлена от американски официални лица.