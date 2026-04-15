Сряда, 15 Април 2026, 14:36
Американската армия е ударила плавателен съд в Тихия океан, четирима са убити

Източник: US Southern Command Редактор: Ивайло Александров
Южното командване на американската армия заяви, че във вторник е нанесло удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, като при атаката са били убити четирима души, предаде Reuters.
 

Това е втори такъв удар в рамките на два дни. При вчерашната атака над плавателен съд бяха убити двама души.

 

САЩ още миналата година започнаха да предприемат военни действия срещу плавателни съдове, за които се подозира, че пренасят наркотици.

 

Американският президент Доналд Тръмп оправда ударите, като посочи, че САЩ участват във „военен конфликт с наркокартелите“. Тръмп обяви членовете на престъпните банди за бойци, които нарушават закона, и се позова на същите юридически правомощия, въз основа на които правителството на Джордж У. Буш започна войната си срещу тероризма.

