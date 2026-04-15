САЩ блокират морската търговия на Иран въпреки обещанието за нови преговори

Редактор: Ивайло Александров
Съединените щати съобщиха, че морските им сили са спрели напълно търговията с Иран по вода, предаде Reuters. Това се случва въпреки твърденията на Доналд Тръмп, че преговорите с Техеран за прекратяване на войната могат да бъдат възобновени тази седмица.
 

Тръмп каза, че преговорите между американски и ирански представители могат да се възобновят в Пакистан през следващите два дни. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който ръководеше разговорите през уикенда, завършили без пробив, заяви, че е оптимистичен относно изхода от срещата.

 

„Вярвам, че ще станете свидетели на два невероятни дни“, каза Тръмп пред репортера на ABC News Джонатан Карл. Той не смята, че ще е необходимо да се удължава двуседмичното прекратяване на огъня, което изтича на 21 април.

 

„Може да завърши по един или друг начин, но мисля, че сделката е за предпочитане, защото тогава те могат да се възстановят. Те наистина имат различен режим сега. Независимо от всичко, ние елиминирахме радикалите.“

 

Длъжностни лица от Пакистан, Иран и Персийския залив също заявиха, че преговарящите екипи от САЩ и Иран биха могли да се върнат в Пакистан по-късно тази седмица, въпреки че все още не е определена дата.

 

Въпреки оптимистичния тон, все повече кораби са връщани обратно под американската блокада на иранските пристанища, включително санкционирания от САЩ и собственост на Китай танкер ​Rich Starry. Той се връщаше към Ормузкия проток тази сутрин, след като излезе от Персийския залив.

 

Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, заяви, че американските сили ​са спрели напълно икономическата търговия, влизаща и излизаща от Иран по море, която според него захранва 90% от иранската икономика. „За по-малко от 36 часа, откакто беше въведена блокадата, американските сили спряха напълно икономическата търговия, влизаща и излизаща от Иран по море“, написа Купър в X.

 

По-рано американските военни заявиха, че са прихванали осем, свързани с Иран петролни танкера от началото на блокадата в понеделник.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Reuters: България e цел на мащабната руска шпионска операция срещу Украйна и НАТО 2| 285 | Reuters: България e цел на мащабната руска шпионска операция срещу Украйна и НАТО Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента 1| 287 | Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента Прокуратурата не повдигна обвинения за блокадата на тунел „Витиня“ 0| 353 | Прокуратурата не повдигна обвинения за блокадата на тунел „Витиня“

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 5| 10955 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3976 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 3726 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 3628 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 2| 3619 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 13| 3563 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3509 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3122 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
