Тръмп каза, че преговорите между американски и ирански представители могат да се възобновят в Пакистан през следващите два дни. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който ръководеше разговорите през уикенда, завършили без пробив, заяви, че е оптимистичен относно изхода от срещата.

„Вярвам, че ще станете свидетели на два невероятни дни“, каза Тръмп пред репортера на ABC News Джонатан Карл. Той не смята, че ще е необходимо да се удължава двуседмичното прекратяване на огъня, което изтича на 21 април.

„Може да завърши по един или друг начин, но мисля, че сделката е за предпочитане, защото тогава те могат да се възстановят. Те наистина имат различен режим сега. Независимо от всичко, ние елиминирахме радикалите.“

Длъжностни лица от Пакистан, Иран и Персийския залив също заявиха, че преговарящите екипи от САЩ и Иран биха могли да се върнат в Пакистан по-късно тази седмица, въпреки че все още не е определена дата.

Въпреки оптимистичния тон, все повече кораби са връщани обратно под американската блокада на иранските пристанища, включително санкционирания от САЩ и собственост на Китай танкер ​Rich Starry. Той се връщаше към Ормузкия проток тази сутрин, след като излезе от Персийския залив.

Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, заяви, че американските сили ​са спрели напълно икономическата търговия, влизаща и излизаща от Иран по море, която според него захранва 90% от иранската икономика. „За по-малко от 36 часа, откакто беше въведена блокадата, американските сили спряха напълно икономическата търговия, влизаща и излизаща от Иран по море“, написа Купър в X.

По-рано американските военни заявиха, че са прихванали осем, свързани с Иран петролни танкера от началото на блокадата в понеделник.