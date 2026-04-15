САЩ блокират морската търговия на Иран въпреки обещанието за нови преговори
Тръмп каза, че преговорите между американски и ирански представители могат да се възобновят в Пакистан през следващите два дни. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който ръководеше разговорите през уикенда, завършили без пробив, заяви, че е оптимистичен относно изхода от срещата.
„Вярвам, че ще станете свидетели на два невероятни дни“, каза Тръмп пред репортера на ABC News Джонатан Карл. Той не смята, че ще е необходимо да се удължава двуседмичното прекратяване на огъня, което изтича на 21 април.
„Може да завърши по един или друг начин, но мисля, че сделката е за предпочитане, защото тогава те могат да се възстановят. Те наистина имат различен режим сега. Независимо от всичко, ние елиминирахме радикалите.“
Длъжностни лица от Пакистан, Иран и Персийския залив също заявиха, че преговарящите екипи от САЩ и Иран биха могли да се върнат в Пакистан по-късно тази седмица, въпреки че все още не е определена дата.
Въпреки оптимистичния тон, все повече кораби са връщани обратно под американската блокада на иранските пристанища, включително санкционирания от САЩ и собственост на Китай танкер Rich Starry. Той се връщаше към Ормузкия проток тази сутрин, след като излезе от Персийския залив.
Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на САЩ, заяви, че американските сили са спрели напълно икономическата търговия, влизаща и излизаща от Иран по море, която според него захранва 90% от иранската икономика. „За по-малко от 36 часа, откакто беше въведена блокадата, американските сили спряха напълно икономическата търговия, влизаща и излизаща от Иран по море“, написа Купър в X.
По-рано американските военни заявиха, че са прихванали осем, свързани с Иран петролни танкера от началото на блокадата в понеделник.
Моля, подкрепете ни.