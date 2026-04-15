Реклама / Ads
Сряда, 15 Април 2026, 14:37
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 1373 | НОВИНИ

Грузия реформира висшето образование, като се отдалечава все повече от Запада

Грузия реформира висшето образование, като се отдалечава все повече от Запада
Редактор: Ивайло Александров
Някога възприемана на Запад като процъфтяваща демокрация, с бърз темп на присъединяване към Европейския съюз и излизане от орбитата на Русия, Грузия все повече обръща гръб на Запада и задълбочава връзките си с Москва.
 

Противниците на правителството виждат образователната реформа, приета през февруари, като част от по-широк антизападен курс под ръководството на управляващата партия „Грузинска мечта“. Тя следва тази посока по-сериозно след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

 

Според критици, реформите са поредно доказателство, че правителството отклонява страната от Запада, повече от три десетилетия след като Грузия получи независимост от Съветския съюз, съобщава Reuters.

 

„Грузинска мечта“ твърди, че реформите във висшето образование, засягащи финансирането и географското преразпределение на факултетите, имат за цел да отразят по-добре изискванията на пазара на труда и да насърчат регионалните университети. Партията казва, че се стреми да намали прекомерната концентрация на висши учебни заведения в Тбилиси и да спре „нерационалното“ използване на ресурси.

 

Съгласно реформите, ръководени от принципа „един факултет, един град“, само един университет в даден град ще може да предлага определени образователни програми. Правителството ще реши кои академични дисциплини могат да се преподават във всеки от 19-те държавни университета, посещавани от над половината от студентите в грузинските университети, и ще преразпредели квотите за прием.

 

Държавният университет на Тбилиси „Иля“, където учат около 17 300 студенти, ще бъде особено силно засегнат от промените. Една от най-високо ценените изследователски институции в страната, той е широко възприемана в Грузия като откровена и либерална такава и има силни връзки с европейски партньорски институции.

 

„Иля“ съобщава, че над 90% от програмите му ще бъдат съкратени и че ще трябва да ги преустанови в рамките на три години. Тази есен университетът ще може да приеме само 335 нови студенти, в сравнение с 3770 приети миналата година. „Никой друг сектор в Грузия не е толкова интегриран в европейското пространство, колкото висшето образование. Затова го унищожават“, каза Кетеван Дарахвелидзе, ректор в „Иля“. „Колкото по-изолирана е Грузия, толкова по-добре за правителството.“

 

Седем други университета получиха съкращения на квотите си за прием, макар само „Иля“ да твърди, че е изправен пред закриване.

 

Шалва Табатадзе, който ръководи изследователски център за образователна политика, заяви, че държавното финансиране често е било използвано в Грузия за подкрепа на университети, „които имат политическа принадлежност“, описвайки това като „проблематично“.

 

Доклад от март на мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, установи „забележимо демократично отстъпление“ в Грузия и накратко описа реформите във висшето образование. В него се посочват опасения, че преразпределението на факултетите е имало за цел да предотврати възможността от събиране на голям брой на едно място и предпоставките за студентски протести.

 

Правителството не отговори на исканията на Reuters за коментар. Министърът на образованието Гиви Миканадзе, член на държавна комисия, изготвила реформите, също отказва интервюта по темата.

 

„Грузинска мечта“, която е на власт от 2012 г., заявява, че политиките ѝ не са авторитарна и че се опитва да запази мира в Грузия, която загуби кратка война от Русия през 2008 г. Организацията обвинява опозиционните партии, че се опитват да подбудят към насилствени преврати.

 

Съпротивата срещу реформите сред студентите и университетския персонал внесе нов плам в нощните антиправителствени митинги, които започнаха в края на 2024 г., когато правителството обяви, че спира преговорите за присъединяване към ЕС. Сравнително малките митинги не представляват голяма заплаха за правителството, но привлякоха подкрепа в университети в цяла Грузия.

 

„Те ще затворят всяка свободомислеща институция, способна на критично мислене“, каза професорът по социология от „Иля“ Нино Рчеулишвили. От основаването си през 2006 г., университетът е изградил връзки със 145 европейски институции, за да предлага програми за двойна диплома. „Всички тези програми са изложени на риск“, каза Нино Доборджгинидзе, ректор от „Иля“. Според него университетът може да загуби достъп до повечето чуждестранни грантове съгласно последните законодателни промени.

 

В малка победа за протестиращите, правителството отмени планираното сливане на два университета в Тбилиси през февруари. Много млади хора обаче все още не виждат бъдеще в Грузия. 20-годишният Давит Мшвениерадзе е сред студентите, които казват, че може да емигрират, но иска първо да бъде свалена „Грузинска мечта“. „Ако са тук на власт, искам да остана тук и да протестирам срещу тях.“

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 