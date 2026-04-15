Анализатори откриват прилики с Унгария, но разликите са повече. За тях обаче рядко се споменава.

80% избирателна активност при унгарците бе от решаващо значение за резултатите на вота. Но тя бе подпомогната от неща, които тук трудно ще се случат.





Легендарната унгарска рок група "Омега". Нейни хитове имат

най-много кавъри в света. Тяхната песен „Gyöngyhajú lány“

(Момичето с перлените коси) е в топ 50 на най-популярните

парчета през ХХ век.

Малко преди изборите в Унгария разкрития взривиха "крепостта на Орбан". Хора от тайните служби признаха, че е имало план опозиционната „Тиса“ да бъде превзета от вътре под предлог, че се търсят украински шпиони. Проговориха и агенти от Службата за защита на конституцията, за влияние на руски служби в унгарски институции и структури.

Не очаквайте хора от ДАНС, например, да признаят, че техни шефове са пробити от служби на Москва. Няма да ни огрее такова признание, макар в обществото отдавна на витаят подобни съмнения.

В Унгария бяха публикувани разговори на външния министър на Орбан – Сиярто с руския му колега Сергей Лавров, в които той издава вътрешна информация от разговори и приемане на решения в ЕС и НАТО. Ще има разследване и най-вероятно Сиярто ще бъде съден.

В ДАНС работят над 3000 души, но сред тях няма дори един, който има смелостта да проговори публично. Това е положението.

През 2023 г. във Фрог нюз написахме, че турската държавна компания „Боташ“ (BOTAŞ) е преподписала дългосрочни договори за доставка на природен газ от Русия („Газпром“). И други медии писаха. Самата сделка на „Булгаргаз“ с „Боташ“ предизвика тежки съмнения, заобикалят се санкциите на ЕС спрямо Русия, но службите ни мълчат.

Газопроводът „Странджа 2“, част от разширението на „Турски поток“ през България, е основен маршрут за пренос на руски природен газ към Сърбия и Унгария, заобикаляйки Украйна. По него тече руски газ, а сделката с „Боташ“ е начин за внос на руско синьо гориво под прикритие.

За да работи тази схема хора на най-високо ниво у нас са се договорили с хора на най-високо ниво в Москва. Зад гърба на ЕС. Правили са всички сглобки и властови съчетания през последните 6 години.

Партия „Възраждане” демонстративно подписа споразумение с партията на Путин “Единна Русия” за всестранно сътрудничество. Същата партия настоява след изборите България да напусне НАТО и ЕС, да отмени еврото и да върне лева. Нула обществена реакция.

Унгарците скандираха в метрото, по улиците и площадите „Ruszkik haza“ („Руснаци, прибирайте се!“). Тук се провеждат шествия с руски знамена, а БСП провежда кампания с мероприятия под звуците на съветски маршове и песни на мафиота и приятел на Путин Йосиф Кобзон... Искат СССР и комунизъм. Как ли се чувстват децата и внуците им, повечето от които живеят и учат в „загниващия Запад“?





Йосиф Кобзон, звезда на съветската политико-патриотична естрада,

наричан от медии "Кръстик на руската мафия, любимец на Путин.

В Унгария ясно бе заявено, че т.н. „обществени телевизия и радио“, както и медийния регулаторен орган са пропаганден инструмент на Орбан и неговия олигархичен кръг. В България няма дори намек за подобно нещо, а то е факт. Там "обществените" ги закриват и ще има нови на тяхно място. Тук това е само мечта.

Унгарците се вбесиха от показаните дворци и лукс, в който живеят хората от близкия кръг на Орбан. В България има същият проблем и космически разлики между обикновените граждани и онези, които живеят в „подарени“ от кръстници и приятели палати, но реакция няма. А губим от 11 до 13 милиарда евро на година от корупция, според Евростат. Не е ли повод да сме яростни?

Всъщност унгарският пролетен вятър може да ни е от полза, ако събуди енергията от декемврийските протести през 2025 г. Защото днес изборът ни е между „русский мир“ и Европа, между Кобзон и рок хитовете на „Омега“ .

Вотът на 19 април е съдбовен.

Огнян Стефанов