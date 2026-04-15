Сряда, 15 Април 2026, 14:37
Израел ще помага на Сърбия да произвежда дронове, обвини Испания, че въоръжава Иран

Източник: БГНЕС
Сърбия и Израел ще започнат съвместно производство на дронове, обяви сръбският президент Александър Вучич, цитиран от местни медии. Той подчертава, че амбицията е да се създадат едни от най-добрите безпилотни системи в региона.
 

По думите му партньорството ще бъде на равни начала – при съотношение 50 на 50, като той открои високото технологично ниво на израелската страна като ключово предимство за проекта.

 

Вучич отхвърли появили се в медиите съмнения относно оръжейните доставки и увери, че страната ще продължи да развива и модернизира отбранителния си сектор. Част от тази стратегия е именно засиленото производство на дронове.

 

Президентът припомня също така, че вече има планове за изграждане на нов завод за модерни безпилотни апарати в Сърбия, реализиран в партньорство с чуждестранна компания. Паралелно с това вече се работи и по сглобяването на по-малки дронове.

 

Междувременно израелска правозащитна организация е поискала от Международния наказателен съд да разгледа възможността за правни действия срещу испанския премиер Педро Санчес за предполагаемо съучастие във военни престъпления чрез износ за Иран. Сигналът идва на фона на задълбочаващото се напрежение между Израел и Испания, започнало след войната в Газа през октомври 2023 г. и изострено допълнително, след като Мадрид призна палестинската държава година по-късно.

 

В жалбата се твърди, че Испания е одобрила износ на продукти с двойна употреба на стойност около 1,3 млн. евро – компоненти, които могат да се използват при производството на детонатори и други експлозивни устройства. Според подателите тези материали не са просто индустриални стоки, а ключови елементи, които биха могли да бъдат използвани за атаки срещу цивилни.

 

Казусът допълнително усложнява отношенията между двете държави.

