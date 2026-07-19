Атакувани са обекти за морско наблюдение и противовъздушна отбрана, както и складове за ракети и дронове. Преди ударите върховният лидер на Иран заяви, че Вашингтон ще плати за опитите си да ескалира конфликта.
Иран подложи съюзниците на Съединените щати – Кувейт, Бахрейн и Йордания на продължителни атаки. Те бяха в отговор на предишна серия американски удари по мостове и електроенергийни съоръжения в Иран.
По данни на министерството на здравеопазването в Техеран през последните три седмици са загинали над 50 души, а ранените са над 500. Американските жертви в конфликта досега са 14.
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Коментари 2
Бий да те уважават.
Г-да Американци имате рационален ход - 7 Моста на шосетата свързващи с Пакистан , 4 моста свързващи с Авганистан , 4 моста по маршрута Ирак Иран .Контрол на товарите към Каспийско море . Морската блокада си ви работи добре
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