Атакувани са обекти за морско наблюдение и противовъздушна отбрана, както и складове за ракети и дронове. Преди ударите върховният лидер на Иран заяви, че Вашингтон ще плати за опитите си да ескалира конфликта.

Иран подложи съюзниците на Съединените щати – Кувейт, Бахрейн и Йордания на продължителни атаки. Те бяха в отговор на предишна серия американски удари по мостове и електроенергийни съоръжения в Иран.

По данни на министерството на здравеопазването в Техеран през последните три седмици са загинали над 50 души, а ранените са над 500. Американските жертви в конфликта досега са 14.