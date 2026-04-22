България е сред страните с най-голямо покачване на дълговото съотношение спрямо предходната година – с 6 процентни пункта, наред с Финландия, Полша, Румъния, Белгия, Франция и Италия. За същия период най-силно намаление се наблюдава в Гърция, Кипър, Ирландия, Португалия и Дания.

Паралелно с това на ниво Европейски съюз делът на държавния дълг леко намалява до 81,7% от БВП спрямо 82% през предходното тримесечие, а в еврозоната – до 87,8% спрямо 88,4%. На годишна база обаче се отчита леко увеличение както в ЕС, така и в еврозоната, което показва по-обща тенденция на постепенно нарастване на задлъжнялостта.

Сред страните от ЕС с най-висок държавен дълг спрямо БВП остават Гърция, Италия, Франция, Белгия и Испания, докато най-ниски нива се отчитат в Естония, Люксембург, Дания и България.

По структура на дълга преобладават дълговите ценни книжа, които формират над 83% от общия дълг в ЕС и еврозоната, следвани от заемите и – в по-малка степен – от наличната валута и депозитите.

Данните показват, че въпреки относително ниската задлъжнялост на България спрямо останалите държави, тенденцията през последната година е към постепенно увеличаване на дълга, докато в ЕС като цяло се наблюдава по-скоро стабилизация.