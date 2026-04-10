Българският Великден през 1860 г. в Цариград – началото на борбата за църковна независимост

На Великден през 1860 г. в българската църква "Св. Стефан" в Цариград се случва събитие, което бележи повратен момент в Българското възраждане. Започва откритият разрив с Цариградската патриаршия.
 

Храмът "Св. Стефан" (известен като Желязната църква) събира стотици българи за празничната служба. Сред тях е митрополит Иларион Макариополски — един от водачите на църковно-националната борба и ключова фигура в движението за независима българска църква.

 

Пропуск, който се превръща в политически акт

 

По време на Великденската литургия настъпва моментът за поменаване на Вселенския патриарх – традиционен акт, който символизира подчинението на всички православни общности в Османската империя на Цариградската патриаршия.

Този път обаче името не е произнесено.

 

Иларион Макариополски съзнателно пропуска патриарха и споменава "всякое православное епископство". Това е ясен демонстративен отказ от духовно подчинение и фактическа декларация за църковна автономия.

 

През XIX век българите в Османската империя са под духовната власт на Вселенската патриаршия, доминирана от гръцкото духовенство (фанариоти). Богослуженията често се водят на гръцки език, а българската църковна йерархия е почти напълно отсъстваща.

 

Това поражда дълбоко и трайно недоволство, което постепенно се превръща в организирано движение за църковна независимост.

 

Основните искания са:

– богослужение на български език
– собствена църковна йерархия
– прекратяване на гръцкия контрол върху българските епархии


Още преди 1860 г. вече съществуват български общини, училища и църковни инициативи, които подготвят почвата за открит разрив.

 

Великденският акт и последиците

 

Събитието от 1860 г. остава в историята като Българския Великденски акт. То се приема като първия открит и символичен акт на църковна независимост от Цариградската патриаршия.

 

След него натискът върху българските духовници се засилва:

 

Иларион Макариополски е подложен на преследване и по-късно заточен.


Великденският акт има значение, което надхвърля църковния спор – той е израз на формиращо се национално съзнание.

 

В условия, в които българите нямат собствена държава, църквата се превръща в основен носител на идентичност и обществена организация.

 

Това събитие ясно показва, че българите вече се възприемат като отделна общност със собствени права и институционални претенции.


След дълъг период на преговори и натиск, през 1870 г. султан Абдул Азис издава ферман за учредяване на Българската екзархия — първата официално призната автономна българска църковна институция в рамките на империята.

