Километрично задръстване по пътя към Гърция, промени в движението

Интензивният трафик затруднява движението по пътя към Гърция, като се е образувала дълга колона от автомобили между Кресна и Симитли. Въпреки кратките раздвижвания в Кресненското дефиле, движението остава силно забавено.
 

Основната причина за натоварването е големият поток от пътуващи към южната ни съседка, без да има допълнителен инцидент или временна блокада. Полицията е засилила присъствието си в района и регулира трафика.

 

Близо 200 000 автомобила напускат София за Великден.

 

Междувременно преди Кресна продължава изграждането на обходното трасе, което се очаква да облекчи движението след завършването му, планирано за следващата година.

 

Редица промени в движението са планирани през почивните дни до понеделник. Днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона, излизащи от София, в диапазона от 9:00 до 14:00 ч. В понеделник, последния почивен ден около Великденските празници, от 12:00 до 20:00 часа ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони, пътуващи към София, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".


За пътуващите в посока Кулата преминаването ще се осъществява в две ленти до 16:00 ч. на 11 април, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя и понеделник ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата.

Интензивен е трафикът на изхода за София по посока Бургас към обяд. Лека катастрофа преди разклона за с. "Лозен" затруднява движението. Има разпръснати ламарини на платното за движение. Тежкотоварните автомобили са спрени в аварийната лента.

 

Инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ подчерта, че основният акцент на контрола е превенцията, а не санкциите.

 

