Реклама / Ads
Събота, 11 Април 2026, 04:46
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2292 | НОВИНИ

Априлски сняг затрудни движението в няколко области в България

Сутринта в Русе и областта дъждът премина във вледенени капки и обилен снеговалеж, който трая около 15 минути. Сняг натрупа върху паркираните автомобили, но не се задържа върху пътните платна. В някои части на областта, около град Борово и близо до Бяла, снеговалежите продължиха и затрудниха движението.
 

В Омуртаг и други части на Търговищка област заваля обилно, и сняг натрупа по пътищата.

 

В Котел, както и в други населени места в Сливенско, също се образува снежна покривка.

 

Доста по-силен валеж имаше на прохода Шипка, където на места снежната покривка достига 6-7 см, а температурата в района е 0 градуса. Пътна полиция призова шофьорите да бъдат изключително внимателни, макар пътното платно да се поддържа от снегорини, които минават редовно и опесъчават прохода.

 

Движението през Шипка не е спряно, но се осъществява при зимни условия, като водачите трябва да са със зимни гуми, за да избегнат риска от инциденти.


В днешния първи от великденските почивни дни движението в страната е засилено, а мнозина се отправят и извън България. От Гранична полиция съобщиха, че трафикът е нормален на всички гранични преходи и пунктове в страната.

 

На границата с Румъния е въведена промяна във временната организация по Дунав мост при Русе, като до 8:00 ч. на 14 април движението ще е в двете посоки. Към Гърция също няма никакви затруднения. През ГКПП „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ - и автобуси и товарни автомобили.

 

Трафикът е нормален и по пунктовете на границите със Северна Македония, Сърбия и Турция.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 