2| 2250 | НОВИНИ
Летище „Васил Левски“ въвежда дезинфекция на обувките на пътниците
Във връзка с въведените превантивни мерки от Българската агенция по безопасност на храните, на летище „Васил Левски“ в София са обособени зони за дезинфекция, съобщиха от летището.
Пътниците следва да преминават през специализирана дезинфекционна стелка (постелка) за дезинфекция на обувките съгласно указанията на обозначенията.
Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от пренасяне на болестта шап след обявени огнища в Гърция и Кипър.
От летището молят пътниците да следват обозначенията и указанията на място.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
