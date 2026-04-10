Летище „Васил Левски“ въвежда дезинфекция на обувките на пътниците

Пътниците следва да преминават през специализирана дезинфекционна стелка (постелка) за дезинфекция на обувките съгласно указанията на обозначенията.



Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от пренасяне на болестта шап след обявени огнища в Гърция и Кипър.

От летището молят пътниците да следват обозначенията и указанията на място.