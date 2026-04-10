Реклама / Ads
Събота, 11 Април 2026, 04:48
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 2250 | НОВИНИ

Летище „Васил Левски“ въвежда дезинфекция на обувките на пътниците

Летище „Васил Левски“ въвежда дезинфекция на обувките на пътниците
Във връзка с въведените превантивни мерки от Българската агенция по безопасност на храните, на летище „Васил Левски“ в София са обособени зони за дезинфекция, съобщиха от летището.
 

Пътниците следва да преминават през специализирана дезинфекционна стелка (постелка) за дезинфекция на обувките съгласно указанията на обозначенията.


Мярката е въведена с цел ограничаване на риска от пренасяне на болестта шап след обявени огнища в Гърция и Кипър.

 

От летището молят пътниците да следват обозначенията и указанията на място.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 