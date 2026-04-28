Българско дете създаде робот с изкуствен интелект от отпадъци

снимката е илюстративна
Докато повечето му връстници прекарват свободното си време пред телефоните, 12-годишният Анъл Хюсеин от Търговище създава бъдещето. Шестокласникът от Първо СУ „Св. Св. Седмочисленици“ успя да конструира напълно функционален робот с изкуствен интелект, използвайки единствено стари електронни компоненти и отпадъчни материали.
 

Проектът, представен в конкурса „Еко фантазии“, е реализиран само за няколко дни с подкрепата на неговия баща. В „тялото“ на робота са вградени стари електронни платки, камери, Bluetooth колони и акумулатор, открити в семейния гараж.

 

Изобретението на Анъл не е просто макет. Роботът разполага с GPS, достъп до интернет и може да води пълноценен диалог. Устройството помага на момчето с учебния материал по математика и английски език, възпроизвежда музика и дори дава съвети за опазване на околната среда.

 

Учителите на Анъл определят проекта като изключително иновативен, а съучениците му са категорични, това е много по-вдъхновяващо от всяко видео в социалните мрежи. За своята „еко фантазия“ момчето получи специална награда за индивидуално участие.

 

Анъл вече гледа към следващата година, когато обещава да представи още по-сложен и оригинален проект.

