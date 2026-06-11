Според магистратите престъпленията са доказани, но изминалите 12 години от извършването им представляват изключително смекчаващо обстоятелство, което налага по-леко наказание.

Преди три години Софийският градски съд осъди Зелов на три години затвор. Сега апелативният съд приема, че ефективното изтърпяване на това наказание би било „прекомерно и несправедливо“ заради продължителността на производството. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

Подкупи срещу плащания по договор с общината



Делото е свързано с договор за поддръжка на уличното осветление в Плевен. Според съда собственикът на фирма „Пауер Инженеринг“ Сашо Радоловски е бил принуден да предава между 10% и 15% от сумите по фактурите си, за да получава плащанията от общината.

По данни по делото между 2011 и 2014 г. Зелов е получил общо 16 подкупа на стойност над 40 000 лева.

Радоловски разказва, че след назначаването на Зелов за заместник-кмет по финансите плащанията по договора започнали да се бавят, а на среща с него получил условие да предоставя процент от получаваните средства.

Цитиран от „Лекс“, бизнесменът заявява пред съда: „Никога не е имало такъв случай. Всичко винаги е било свързано с молби и „Какво ще дадеш“ и „Кога ще го дадеш“.

Сред цитираните по делото реплики на Зелов са: „Ти какво ще даваш, като ние ти даваме?“ и „Писахме ти четворка, ти кога ще дадеш нашата?“.

Арест с белязани пари



Разследването започва след сигнал до ДАНС през 2014 г. На 22 април същата година Радоловски предава на Зелов плик с белязани 4000 лева под контрола на агенцията.

След като бизнесменът оставя плика в кабинета на заместник-кмета, служители на ДАНС влизат и го задържат. Това е последният от описаните в обвинението подкупи.

Съдът отхвърли тезата за провокация



Апелативният съд е отхвърлил аргументите на защитата, че е налице провокация към подкуп.

„Провокация към подкуп не е налице, ако длъжностното лице, приемащо подкупа, вече предварително го е поискало, ако инициативата за подкупа изхожда от самия получател. Процесният случай е именно такъв“, посочва съдът, цитиран от Lex.

Делото се точи повече от десетилетие



Според съдиите именно продължителността на производството е основната причина за смекчаване на наказанието.

В мотивите си те отбелязват, че са изминали повече от 12 години от извършването на деянията и това нарушава принципа за разглеждане на делото в разумен срок.

Процесът преминава през няколко съдебни инстанции и на няколко пъти започва отначало. След оправдателна присъда в Плевен, отменянето ѝ от апелативния съд, намеса на Върховния касационен съд и връщане на делото за ново разглеждане, през 2023 г. Софийският градски съд постановява тригодишна ефективна присъда. Сега САС я заменя с условно наказание.