Ритуалът, съхраняван през вековете, се извършва всяка година на Велика събота в кувуклията – мястото, където според християнската традиция е бил положен Иисус Христос. Огънят се приема като знак на надежда, вяра и духовно обновление.

Тази година обаче България няма да получи нов Благодатен огън от Йерусалим. Заради усложнената обстановка в Близкия изток Светият синод реши да не изпраща църковна делегация.

Вместо това православните християни у нас ще могат да получат огъня, съхраняван от миналата година. Той ще бъде раздаван след 14:00 ч. в Синодалния параклис „Св. цар Борис-Михаил“ в София и ще достигне до храмове в цялата страна.

От Българската православна църква призоваха вярващите към молитва за мир в Светите земи и по света в дните около най-големия християнски празник.