Реклама / Ads
Неделя, 12 Април 2026, 04:50
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
4| 2221 | НОВИНИ

Благодатният огън слезе в Йерусалим, България ще посрещне Великден без ново пренасяне

Редактор: Frognews
В навечерието на Възкресение Христово едно от най-сакралните събития в православния свят отново се случи в Йерусалим. Благодатният огън слезе в храма „Възкресение Христово“ на Божи гроб, където Йерусалимският патриарх Теофил III отправи молитва и изнесе светлината, смятана от вярващите за символ на Христовото Възкресение.
 

Ритуалът, съхраняван през вековете, се извършва всяка година на Велика събота в кувуклията – мястото, където според християнската традиция е бил положен Иисус Христос. Огънят се приема като знак на надежда, вяра и духовно обновление.

 

Тази година обаче България няма да получи нов Благодатен огън от Йерусалим. Заради усложнената обстановка в Близкия изток Светият синод реши да не изпраща църковна делегация.

 

Вместо това православните християни у нас ще могат да получат огъня, съхраняван от миналата година. Той ще бъде раздаван след 14:00 ч. в Синодалния параклис „Св. цар Борис-Михаил“ в София и ще достигне до храмове в цялата страна.

 

От Българската православна църква призоваха вярващите към молитва за мир в Светите земи и по света в дните около най-големия християнски празник.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 