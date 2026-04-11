Започва великденското примирие, Украйна остава скептична

Руският президент Владимир Путин заяви, че е наредил на войските да спрат бойните действия „по всички направления“, като същевременно ги е поставил в готовност да реагират при „провокации“.



Киев приема, но без доверие



Украинският президент Володимир Зеленски посочи, че страната му е готова на „симетрични действия“ и отдавна настоява за подобно примирие.















„Хората имат нужда от Великден без заплахи и с реални стъпки към мир“, заяви Зеленски, като допълни, че Русия има шанс да не подновява ударите и след празника.

Въпреки това украинската страна остава дълбоко скептична. Кремъл вече подчерта, че примирието е временно и с „изцяло хуманитарен характер“.



Боевете не спират напълно



Дори в навечерието на примирието бойните действия продължават. В последните дни има жертви и ранени цивилни в няколко украински региона, включително Днепропетровск, Харков, Херсон и Запорожие.

В Одеска област са регистрирани масирани нощни атаки с дронове, които са нанесли щети по енергийна и пристанищна инфраструктура.

Украйна също засилва ударите си по руски цели, особено по енергийни обекти, които финансират военните действия.



Съмнения за спазване на примирието



Украинските военни и анализатори не вярват, че прекратяването на огъня ще се задържи.

Подобни примирия и преди са били обявявани от Москва, но са приключвали бързо. При предишни случаи Украйна е регистрирала стотици нарушения.

„Нито едно споразумение с Русия не струва дори хартията, на която е написано“, казва украински войник, цитиран от западни медии.



Преговорите в застой



Паралелно с това дипломатическите усилия за край на войната остават блокирани. Москва настоява за териториални и политически отстъпки, които Киев определя като неприемливи.

Очаква се на 15 април нова среща на групата „Рамщайн“, на която съюзниците ще обсъдят военната помощ за Украйна, включително противовъздушна отбрана и дронове.



Великденското примирие дава кратка възможност за отдих на фронта и за цивилните, но остава под въпрос дали ще бъде спазено.

Засега войната продължава с пълна сила, а перспективата за траен мир изглежда далечна.

