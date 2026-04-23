Службите за спешна помощ определиха случая като сериозен инцидент. По информация на полицията и спасителните екипи, всички пътници са евакуирани и няма хора, останали заклещени във влаковете.

Сблъсъкът е станал рано сутринта, около 6:30 часа местно време. На мястото са изпратени голям брой екипи – линейки, пожарни и спасители. Част от пострадалите са транспортирани до болници с хеликоптери.

Кадри от мястото показват два влака в жълто и сиво, с видими щети в предната част, спрели един срещу друг в гориста местност.

Кметът на община Грибсков, Трине Егетвед, съобщи, че сред пострадалите има хора, откарани по спешност в болница. Линията се използва ежедневно от местни жители, включително работещи и ученици.

Въпреки че Дания е известна с високите си стандарти за безопасност, страната има и предишни тежки жп инциденти. През 2019 г. катастрофа с влак отне живота на осем души, а 16 бяха ранени. Миналата година бърз влак се блъсна в селскостопанска машина на прелез, при което загина един човек и 27 бяха ранени.