В Деня на Земята: 7 причини да се погрижим за света около нас

Резултатът е безпрецедентен – около 20 милиона американци излизат по улиците, поставяйки началото на съвременното екологично движение.

Само две десетилетия по-късно инициативата прераства в глобално явление. През 1990 г. Денят на Земята вече ангажира 200 милиона души в 141 държави и дава сериозен тласък на усилията за рециклиране по света. Символиката на датата достига нов връх през 2016 г., когато именно на 22 април е отворено за подписване Парижкото споразумение – ключов международен договор в борбата с климатичните промени. Тази година посланието на Деня на Земята е "Нашата сила, нашата планета".

В България инициативата също има своя дългогодишна история. Страната ни се включва още през 1990 г., а днес хиляди ученици, организации и институции отбелязват деня с кампании, посветени на природата. Един от най-силните символи остава 1992 г., когато президентът Желю Желев подписва клетвата за оцеляване на Земята, подкрепена и от десетки хиляди български деца.

А ето и седем причини този ден наистина да ни накара да се замислим за света около нас:

Рекордната жега е новото „нормално“

Според Световната метеорологична организация (WMO) в периода 2025–2029 г. има 70% вероятност светът да прескочи прага от 1,5 градуса по Целзий затопляне спрямо прединдустриалните нива. Всяка малка част от градуса над това води до експоненциално по-интензивни топлинни вълни и наводнения.

Пластмаса в океана и човешкото тяло

Ако сегашните тенденции се запазят, до 2050 г. теглото на пластмасата в световния океан ще надвиши това на всички риби, взети заедно, предупреждават от United Nations Environment Programme (UNEP). В момента около 14 милиона тона пластмаса попадат в океаните всяка година.

Но това далеч не е всичко. Пластмасовото замърсяване вече не е само в океана. Микропластмаса е открита в човешката кръв, белите дробове и дори в майчината кърма. Средностатистическият човек може да поглъща десетки хиляди микропластични частици годишно чрез храната и водата.

Покачване на морското равнище

Екстремни събития, свързани с морското равнище, които преди са се случвали веднъж на 100 години, до края на този век могат да започнат да се случват всяка година в много крайбрежни райони, застрашавайки домовете на стотици милиони души.

Едновременно с това ново изследване показва, че ключова система от океански течения в Атлантика – Атлантическата меридионална циркулация – отслабва много по-бързо от очакваното и е все по-близо до критична точка на срив. Системата вече е най-слаба от около 1600 години и може да достигне „точка на необратимост“ още към средата на века. Последствията биха били сериозни – промяна на валежите, по-суров климат и засушавания в Европа, Южна и Северна Америка и Африка, както и покачване на морското равнище с до 1 метър около Атлантика.

„Невидимият“ убиец: Замърсяването на въздуха

Замърсяването на въздуха, което става все по-голямо от година на година, причинява около 7 милиона преждевременни смъртни случая годишно в световен мащаб, съобщава Световната здравна организация (СЗО). Това е повече от смъртните случаи от много инфекциозни заболявания, взети заедно.

Ерозията на почвата: Храната ни е под заплаха

Всяка година светът губи над 68 милиарда тона горна почва (хумус) поради неустойчиво земеделие и обезлесяване. Почвата се ерозира 100 пъти по-бързо, отколкото природата може да я възстанови, става ясно от доклада Earth.Org – Environmental Problems of 2026.

В същото време глобалната хранителна система е отговорна за близо една трета (30–33%) от всички антропогенни емисии на парникови газове. Най-голям дял имат животновъдството и употребата на азотни торове.

Бързото изчезване на видове като икономическа заплаха

В момента светът преминава през Шестото масово измиране на видове в историята на Земята, смятат от Световния икономически форум. Темпът на изчезване на видовете е от 100 до 1000 пъти по-висок от естествения фонов темп, като основната причина е човешката дейност.

А биоразнообразието вече не е само „зелена“ тема. Доклад на IPBES от февруари 2026 г. посочва, че загубата на екосистеми е системен икономически риск. Над 50% от световния БВП зависи пряко или косвено от природата (опрашване, чиста вода, ресурси).

Смъртта на Амазонската джунгла

Учените предупреждават също така, че Амазонската джунгла наближава „точка на пречупване“. Ако я премине, тя вече няма да може да генерира собствени валежи и ще започне да се превръща в суха савана, освобождавайки милиарди тонове съхранен въглерод.

И това са само част от проблемите, с които се сблъсква нашата планета заради човешката дейност. А в свят, в който екологичните кризи вече не са абстрактна заплаха, а ежедневна реалност, Денят на Земята звучи като предупреждение. И като шанс – шанс да променим посоката, в която вървим, докато все още имаме време. Това обаче няма как да стане с действия само в един ден от годината.