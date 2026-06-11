Изчисление на заплатите

Досега основната депутатска заплата се изчисляваше като трикратен размер на средната работна заплата в обществения сектор за последния месец от предходното тримесечие.

Този механизъм осигуряваше редовно повишаване на доходите при всеки ръст на средното възнаграждение в страната.

Как приеха предложението депутатите

Предложението за замразяване получи очаквано широка подкрепа в пленарната зала и се превърна в една от малкото теми, по които управляващи и опозиция постигнаха съгласие.

Вносителите го представиха като жест на солидарност с гражданите в условията на продължаващи икономически трудности и като стъпка към възстановяване на доверието в институциите.

По време на обсъжданията имаше и остри спорове и взаимни обвинения. Част от депутатите определиха решението като закъсняло, докато други го нарекоха чист популизъм.

Въпреки различията и острия тон в дебатите, при окончателното гласуване мярката беше приета с убедително мнозинство, пише БГНЕС.

Замразяването на заплатите остава в сила до ново изрично решение на Народното събрание или до края на мандата на настоящия парламент.