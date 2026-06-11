Изчисление на заплатите
Досега основната депутатска заплата се изчисляваше като трикратен размер на средната работна заплата в обществения сектор за последния месец от предходното тримесечие.
Този механизъм осигуряваше редовно повишаване на доходите при всеки ръст на средното възнаграждение в страната.
Как приеха предложението депутатите
Предложението за замразяване получи очаквано широка подкрепа в пленарната зала и се превърна в една от малкото теми, по които управляващи и опозиция постигнаха съгласие.
Вносителите го представиха като жест на солидарност с гражданите в условията на продължаващи икономически трудности и като стъпка към възстановяване на доверието в институциите.
По време на обсъжданията имаше и остри спорове и взаимни обвинения. Част от депутатите определиха решението като закъсняло, докато други го нарекоха чист популизъм.
Въпреки различията и острия тон в дебатите, при окончателното гласуване мярката беше приета с убедително мнозинство, пише БГНЕС.
Замразяването на заплатите остава в сила до ново изрично решение на Народното събрание или до края на мандата на настоящия парламент.
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Коментари 4
В Унгария не замразяват, а направо намаляват. От 5500 на 3500. Е, не могат да се мерят с нас по експертиза и качество...
Замразиха ги, защото иначе трябваше да ги намалят.
Още едно обещание е изпълнено. Бавно и полека народът порасна с няколко века.
А, всъщност, трябва да приемат закон да не растат на всяко тримесечие. Като на останалите българи. С малките заплати.
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