В този режим централата ще се поддържа от ограничен брой служители. Подобна стъпка вече беше предприета и при ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, която също спря работа след изтичане на договорите за изкупуване на електроенергия.

Решението идва на фона на съобщения за предстоящи масови съкращения в ТЕЦ „AES Гълъбово“. По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – Стара Загора се очаква над 300 души да останат без работа, като вече е подадено уведомление за масово освобождаване. По-голямата част от засегнатите работници са от региона на Стара Загора.

От AES посочват, че бъдещата заетост ще зависи от развитието на дейността на централата и от условията на енергийния пазар. Компанията твърди, че е провела разговори със служителите и се стреми процесът да бъде управляем и съобразен с хората, които ще бъдат засегнати.

От дружеството уточняват, че са информирани и „Мини Марица-изток“, тъй като паралелно изтича и договорът за доставка на лигнитни въглища. В същото време продължават разговори с държавни институции и други заинтересовани страни за бъдещата роля на централата в енергийната система на страната.

ТЕЦ „AES Гълъбово“ е сред най-големите и модерни въглищни централи в България с мощност от 600 MW и е въведена в експлоатация през 2011 г. През 2025 г. тя е произвела значителен дял от електроенергията в страната и е осигурявала работа на „Мини Марица-изток“ и свързаните с тях предприятия.

След изтичането на договора с НЕК централата ще трябва да продава електроенергия на свободния пазар, където високите ставки на въглеродните квоти и колебанията на борсовите цени поставят под въпрос икономическата ѝ рентабилност при работа без държавна подкрепа.