Началникът на операционния блок д-р Станислав Милев съобщи, че пациентът е претърпял две тежки счупвания – на бедрената кост и на предмишницата.

„Тези фрактури са първично инвалидизиращи. При всички случаи пациентът ще има последствия от травмите – трудно раздвижване и обща инвалидизация“, обясни специалистът.

Пострадалият е стабилизиран и се възстановява след две операции. Интервенцията на бедрената кост е продължила около час и половина, а тази на предмишницата – около 40 минути.

Междувременно състоянието на обвиняемия шофьор Васил Филипов се подобрява. Той е претърпял операция заради фрактура на прешлен и в момента е настанен в клиника, а не в реанимация.

„Първоначално не беше установена неврологична увреда и не се очакват трайни неврологични последствия“, каза д-р Милев.

По думите му е възможно Филипов да бъде изписан в близко бъдеще, което би позволило предаването му на органите на реда.

На 8 юни съдът не разгледа искането за мярка за неотклонение на обвиняемия именно заради здравословното му състояние.

Катастрофата на „Челопешко шосе“ взе и жертви. От шестимата пострадали, приети в УМБАЛ „Св. Анна“, двама са били освободени още същата вечер за домашно лечение. Един пациент с тежко разкъсване на аортата е бил транспортиран в УМБАЛ „Св. Екатерина“, където по-късно е починал. Друг пострадал също е загубил живота си вследствие на тежките наранявания.

По случая са обвинени двама шофьори. На 9 юни съдът постанови постоянен арест за другия обвиняем – Траян Ф., като задържането му временно ще се изпълнява в лечебно заведение до подобряване на състоянието му.