Киев се надява, че възстановяването на доставките ще премахне последната бариера пред отпускането на европейската помощ в размер на 90 милиарда евро. Досега средствата бяха блокирани от отиващия си унгарски премиер Виктор Орбан, който използваше „Дружба“ като лост за натиск върху Украйна и ЕС. Загубата на Орбан на изборите по-рано този месец отвори нов прозорец за деблокиране на жизненоважните за Украйна средства.

След потвърждението за завършените ремонти, унгарската компания MOL вече е заявила транспортирането на около 100 000 тона петрол към Унгария и Словакия.

Въпреки че Украйна пуска тръбата, президентът Володимир Зеленски не крие несъгласието си с факта, че страни членки на ЕС продължават да пълнят хазната на Москва, купувайки руски енергоресурси. От друга страна, върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас изрази оптимизъм, че финансовата помощ ще бъде договорена окончателно в рамките на 24 часа.

„Надявам се всичко да мине добре и всички пречки да бъдат премахнати“, заяви Калас в Мадрид. Ако сделката стане факт, това ще бъде един от първите големи успехи на Брюксел в ерата след Орбан.