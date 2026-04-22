На фона на призивите за оставка на Сарафов: Прокурорската колегия на ВСС се събира

Източник: БГНЕС
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес от 11:00 ч. То идва на фона на призиви от представители на управляващите и част от опозицията в бъдещия 52-ри парламент изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка, съобщава Нова телевизия.
 

В дневния ред на заседанието не е включена точка, свързана с казуса около главния прокурор. Засега от държавното обвинение поддържат позицията, че Сарафов е в „заварено положение“ и не попада под новите законови ограничения, според които мандатът на временно изпълняващ функциите е ограничен до шест месеца.

 

Темата обаче предизвиква остри политически реакции. Бъдещият депутат от „Прогресивна България“ Иван Демерджиев публикува позиция във Facebook, в която заявява: „Що се касае до Сарафов – днес е последният шанс за оставка!“.

 

„Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС – времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той, и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!“, написа още той.

 

По темата се изказа и министърът на правосъдието Андрей Янкулов, който коментира, че според него Сарафов „си дава сметка пред какви предизвикателства изправя цялата правосъдна система в последната повече от половин година“.

 

„Според мен най-нормалното нещо е той да прояви някаква отговорност в цялата ситуация. Аз се надявах и продължавам да се надявам, че това е всъщност най-лесният изход от така създадената ситуация, защото в крайна сметка зависи само и единствено от неговата воля“, акцентира той.

