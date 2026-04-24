Глоби до 8000 евро: Помислете пак, ако решите да карате агресивно в Гърция

Източник: БГНЕС
Гърция затяга значително правилата за пътна безопасност, като въвежда нова система от сериозни санкции срещу агресивно и рисково шофиране. Според гръцки медии новият Кодекс за движение по пътищата предвижда глоби, които при повторни нарушения могат да достигнат до 8000 евро, както и дългосрочно отнемане на шофьорска книжка.
 

При първо установено агресивно поведение на пътя санкцията е 2000 евро и лишаване от правоуправление за една година. Ако същото нарушение бъде повторено в рамките на пет години, глобата скача на 4000 евро, а книжката се отнема за две години. При трето нарушение санкцията вече достига 8000 евро и четири години без право да се шофира. В същото време в закона няма прецизна дефиниция на понятието „агресивно шофиране“, което оставя преценката на пътната полиция.

 

Сред конкретните нарушения са опасна смяна на лента, за която глобата е 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни, както и участие в гонки или движение със скорост над 200 км/ч, които се наказват с 2000 евро. Законът не прави разлика дали става дума за организирано състезание или спонтанно поведение на пътя.

 

Засиленият контрол вече се подпомага и от камери с изкуствен интелект, които регистрират нарушенията в реално време.

 

При отнемане на свидетелство за управление шофьорите имат право да обжалват в срок до три дни – както онлайн, така и на място. Административното произнасяне може да отнеме до 50 дни, а при отказ остава възможност за съдебно обжалване, включително с искане за временно спиране на наказанието.

 

Новите мерки засягат и други аспекти на пътната безопасност. Глоба от 350 евро се предвижда за липса на документ за технически преглед при проверка. Освен това стават задължителни и по-строги изисквания към автомобилните аптечки.

 

От 18 юни водачите ще бъдат санкционирани с 30 евро, ако в автомобила липсва аптечка с 16 задължителни елемента – сред които бинтове, превръзки, ръкавици, ножици, термоодеяло, мокри кърпички и инструкции за първа помощ.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Заради предотвратяване на атаки: Путин призна за умишлени прекъсвания на интернет 1| 246 | Заради предотвратяване на атаки: Путин призна за умишлени прекъсвания на интернет Времето днес: Ветровит, но топъл петък 0| 336 | Времето днес: Ветровит, но топъл петък След среща в Белия дом: Израел и Ливан удължиха примирието с три седмици 0| 405 | След среща в Белия дом: Израел и Ливан удължиха примирието с три седмици

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 14973 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8747 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 38| 8701 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 5| 7184 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6204 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5752 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5474 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5026 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
