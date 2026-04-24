При първо установено агресивно поведение на пътя санкцията е 2000 евро и лишаване от правоуправление за една година. Ако същото нарушение бъде повторено в рамките на пет години, глобата скача на 4000 евро, а книжката се отнема за две години. При трето нарушение санкцията вече достига 8000 евро и четири години без право да се шофира. В същото време в закона няма прецизна дефиниция на понятието „агресивно шофиране“, което оставя преценката на пътната полиция.

Сред конкретните нарушения са опасна смяна на лента, за която глобата е 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни, както и участие в гонки или движение със скорост над 200 км/ч, които се наказват с 2000 евро. Законът не прави разлика дали става дума за организирано състезание или спонтанно поведение на пътя.

Засиленият контрол вече се подпомага и от камери с изкуствен интелект, които регистрират нарушенията в реално време.

При отнемане на свидетелство за управление шофьорите имат право да обжалват в срок до три дни – както онлайн, така и на място. Административното произнасяне може да отнеме до 50 дни, а при отказ остава възможност за съдебно обжалване, включително с искане за временно спиране на наказанието.

Новите мерки засягат и други аспекти на пътната безопасност. Глоба от 350 евро се предвижда за липса на документ за технически преглед при проверка. Освен това стават задължителни и по-строги изисквания към автомобилните аптечки.

От 18 юни водачите ще бъдат санкционирани с 30 евро, ако в автомобила липсва аптечка с 16 задължителни елемента – сред които бинтове, превръзки, ръкавици, ножици, термоодеяло, мокри кърпички и инструкции за първа помощ.