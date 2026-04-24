Най-висока избирателна активност е отчетена в София, а най-ниска – в Кърджали, посочи още тя.

Нейкова коментира, че в Студентски град е възникнал недостиг на бюлетини и риск от изчерпване на хартията за машините за гласуване, но ситуацията е била овладяна с осигуряване на допълнителни хартиени бюлетини. Тя отбеляза още, че е имало сигнал за струпване на избиратели в една секция в района, но не е ясно защо част от тях не са използвали съседни секции.

Председателят на ЦИК поздрави членовете на секционните избирателни комисии за работата им, като подчерта, че този път протоколите са били изготвени по-прецизно и с по-малко грешки. Само 12 комисии в чужбина са допуснали неточности, които не са могли да бъдат коригирани.

По думите ѝ около 90% от установените грешки са свързани с преференциите. В около 160 секции е имало проблеми с видеонаблюдението.