Освен това, Пентагонът използва над 1200 ракети-прехващачи „Пейтриът“, всяка от които струва над 4 милиона долара, и над 1000 наземни ракети „Прецизност на удара“ и „Атакс“, намалявайки запасите до „тревожни“ нива.

„Войната с Иран значително изчерпа глобалните запаси от боеприпаси на американските военни и принуди Пентагона спешно да преразположи бомби, ракети и друго оборудване в Близкия изток от командванията в Азия и Европа.

Намаляващите запаси намалиха готовността на тези регионални командвания да се противопоставят на потенциални противници като Русия и Китай“, отбелязва статията.

Министерството на отбраната не разкри колко боеприпаси са били използвани по време на 38-дневната война с Иран. Пентагонът твърди, че е поразил над 13 000 цели, но служители отбелязват, че тази цифра прикрива огромния брой използвани бомби и ракети, тъй като бойните самолети, щурмовата авиация и артилерията обикновено поразяват големи цели многократно.

Белият дом досега отказа да направи оценка за разходите по конфликта, но две независими групи казват, че те биха могли да бъдат между 28 и 35 милиарда долара, или малко под 1 милиард долара на ден.

САЩ ще трябва да направят избор

За да възстановят световните запаси от боеприпаси до предишното им ниво, САЩ ще трябва да направят трудни избори за това къде да поддържат военната си мощ през това време, а при сегашните темпове на производство, попълването на изчерпаните запаси може да отнеме години, пише NYT.

Въпреки това, някои запаси от боеприпаси се изчерпват по-бързо от други.

Пентагонът, например, е използвал по-голямата част от наличностите си от стелт крилати ракети с голям обсег JASSM-ER за войната с Иран. От началото на войната военните са използвали приблизително 1100 ракети JASSM-ER, всяка от които струва приблизително 1,1 милиона долара, оставяйки армията с приблизително 1500 ракети в наличност, според вътрешни оценки на Пентагона.

Крилатите ракети „Томахоук“, всяка от които струва приблизително 3,6 милиона долара, също се използват широко от САЩ и остават ключов боеприпас за потенциални бъдещи войни, включително тези в Азия. Проучване на CSIS оценява оставащия арсенал от ракети „Томахоук“ на приблизително 3000.

Всяка ракета-прехващач „Пейтриът“ може да струва близо 4 милиона долара. Съединените щати са произвели приблизително 600 от тези ракети до 2025 г. Според вътрешни оценки на представителите на Пентагона и Конгреса, над 1200 от тези ракети са били използвани във войната досега.

Заплаха за Европа

В Европа войната е изчерпала оръжейните системи, критично важни за защитата на източния фланг на НАТО от руска агресия, според информация на Пентагона, разгледана от The New York Times.

Загубата на разузнавателни и атакуващи дронове е посочена като сериозен проблем. Изискванията на войната с Иран също така са ограничили броя на ученията и тренировъчните сесии. Според военни служители това намалява способността за провеждане на настъпателни операции в Европа и възпиране на потенциални руски атаки.

Пренасочване на силите от Азия

Преди войната с Иран, американските военни командири пренасочиха ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln от Южнокитайско море към Близкия изток. Оттогава две експедиционни сили на морската пехота, всяка от които се състои от приблизително 2200 морски пехотинци, бяха разположени от Тихия океан в Близкия изток. Пентагонът също така прехвърли усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана от Азия, за да засили защитата срещу ирански дронове и ракети.

Адмирал Самюъл Дж. Папаро, началник на Индо-Тихоокеанското командване на ВМС, отказа да коментира прехвърлянето на оръжия от Азия към Близкия изток, признавайки само, че „оръжейните складове имат ограничени възможности“.

Американските оръжия

САЩ са изправени пред неизгодна „военна математика“, защото са принудени да използват скъпи ракети за прихващане на евтини ирански дронове. Например, Shaheds, оборудвани с прости двигатели и сглобени от търговски компоненти, струват над 20 000 долара, докато американските сили използват ракети на стойност над 1 милион долара всяка, за да ги прихващат.