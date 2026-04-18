Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии

Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии
Хиляди граждани се събраха на мащабен протест в Загреб днес, изисквайки по-високи заплати и пенсии. Събитието, под надслов „Хърватия заедно за по-високи заплати и пенсии“, започна на централния площад „Бан Йелачич“. Участниците призоваха за по-честно разпределяне на печалбите, по-ниски цени на храните и достъпни жилища, както и за общество, освободено от корупция и сива икономика.
 

Основни организатори са Съюзът на независимите синдикати на Хърватия (СНСХ) и Независимите хърватски синдикати (НХС), към тях се присъединиха Хърватската федерация на синдикатите (ХФС) и Хърватският пенсионерски съюз (ХПС). Синдикатите отчитат тревожни икономически данни. Кумулативната инфлация в страната за последните пет години е достигнала 28%. Цените на хранителните стоки са се увеличили с 47% за същия период. Разходите за жилища са скочили с повече от 60%.

 

Синдикалните лидери посочват огромната разлика между корпоративните печалби и доходите на работещите. Между 2015 и 2024 г. нетната корпоративна печалба е нараснала с 336 процента. В същото време заплатите са били увеличени средно със само 72 процента. Сега протестиращите настояват за минимална заплата от 1100 евро. Те искат средната работна заплата да достигне 2200 евро. Средните пенсии трябва да станат 1100 евро нето.

 

В момента инфлацията в Хърватия е 4,8%, което е най-високото ниво в еврозоната. Около 70 процента от работещите получават доходи под средните за страната. Медианната нетна заплата в Хърватия е малко над 1270 евро. Няколко хиляди души от цялата страна изразиха недоволството си със свирки и ударни инструменти. Те носеха разноцветни транспаранти и знамена с имената на своите синдикати. На площада се виждаха множество хърватски знамена и протестни плакати с остри послания.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза 2| 611 | Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза Китайски учени са създали материал, който преобразува светлината в електричество 0| 1528 | Китайски учени са създали материал, който преобразува светлината в електричество Никола Цолов: Шансовете ми за Формула 1 са големи 2| 1195 | Никола Цолов: Шансовете ми за Формула 1 са големи

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 35| 9945 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 13| 6344 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5469 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4637 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 11| 4410 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 4127 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Хората с глас за малките партии не са статистика 32| 4113 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната 16| 3520 | Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната
