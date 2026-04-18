Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии

Основни организатори са Съюзът на независимите синдикати на Хърватия (СНСХ) и Независимите хърватски синдикати (НХС), към тях се присъединиха Хърватската федерация на синдикатите (ХФС) и Хърватският пенсионерски съюз (ХПС). Синдикатите отчитат тревожни икономически данни. Кумулативната инфлация в страната за последните пет години е достигнала 28%. Цените на хранителните стоки са се увеличили с 47% за същия период. Разходите за жилища са скочили с повече от 60%.

Синдикалните лидери посочват огромната разлика между корпоративните печалби и доходите на работещите. Между 2015 и 2024 г. нетната корпоративна печалба е нараснала с 336 процента. В същото време заплатите са били увеличени средно със само 72 процента. Сега протестиращите настояват за минимална заплата от 1100 евро. Те искат средната работна заплата да достигне 2200 евро. Средните пенсии трябва да станат 1100 евро нето.

В момента инфлацията в Хърватия е 4,8%, което е най-високото ниво в еврозоната. Около 70 процента от работещите получават доходи под средните за страната. Медианната нетна заплата в Хърватия е малко над 1270 евро. Няколко хиляди души от цялата страна изразиха недоволството си със свирки и ударни инструменти. Те носеха разноцветни транспаранти и знамена с имената на своите синдикати. На площада се виждаха множество хърватски знамена и протестни плакати с остри послания.