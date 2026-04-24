Кметът на Стара Загора излиза от Изпълнителната комисия на ГЕРБ

В публикацията си Тодоров посочва, че решението е продиктувано от поемане на лична отговорност и фокус върху работата му като кмет. Той заявява, че ще насочи усилията си изцяло към развитието на Стара Загора.

„Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех!“, пише Живко Тодоров.

Преди месец градоначалникът на Стара Загора отказа да оглави листата на партията, като мотивира решението си с това, че не вижда как би могъл да съчетае кметските си задължения с активна предизборна кампания.