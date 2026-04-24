Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 11:34
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 1008 | НОВИНИ

Кметът на Стара Загора излиза от Изпълнителната комисия на ГЕРБ

Източник: БГНЕС
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров, едно от водещите лица на ГЕРБ, се оттегля от Изпълнителната комисия на партията. Това съобщи самият той в профила си във Facebook.
 

В публикацията си Тодоров посочва, че решението е продиктувано от поемане на лична отговорност и фокус върху работата му като кмет. Той заявява, че ще насочи усилията си изцяло към развитието на Стара Загора.

 

„Скъпи приятели, винаги съм бил човек, който може да носи отговорност. Затова се оттеглям като член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Ще дам енергията си и цялото си внимание на развитието на Стара Загора. Благодаря на всички колеги за съвместната работа и им пожелавам успех!“, пише Живко Тодоров.

 

Преди месец градоначалникът на Стара Загора отказа да оглави листата на партията, като мотивира решението си с това, че не вижда как би могъл да съчетае кметските си задължения с активна предизборна кампания.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 