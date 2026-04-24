Очевидец на стрелбата разказва, че хората са изпаднали в паника.

„Всички бягаха и крещяха. Помислих, че става дума за терористична атака“, казва Алекс Териот, който е работил наблизо по време на инцидента.

Това е вторият шокиращ случай в щата за по-малко от седмица. Само преди дни тежка трагедия разтърси град Шривпорт, след като въоръжен мъж уби осем деца – седем от които негови – както и техен братовчед, а две жени бяха тежко ранени, включително съпругата му.

По данни на полицията стрелбата е извършена на няколко места – в две къщи на една и съща улица и в трета сграда в района. Властите определят случая като „семеен инцидент“. След нападението извършителят е избягал с откраднат автомобил, а при последвалото преследване е стрелял по полицаите, преди да бъде застрелян.

Случаят предизвика силен обществен отзвук, като местни представители и жители изразиха шок от жестокостта на престъплението. Според общински съветници трагедията отново поставя въпроса за мащабите на домашното насилие и неговите тежки последици.