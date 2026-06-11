Турнирът е 23-тото световно първенство в историята, но първото с разширен формат от 48 отбора и първото, организирано в три държави – САЩ, Мексико и Канада. Именно мащабът е една от основните причини за рязкото покачване на разходите.

Според него глобализацията на формата увеличава както търсенето, така и ценовия натиск върху инфраструктурата и логистиката около турнира.

ФИФА печели, градовете поемат риска

Бюджетът на ФИФА за първенството е около 3 млрд. долара, при очаквани приходи от приблизително 11 млрд. долара, което гарантира значителна печалба за организацията.

„Тя е приблизително четири пъти по-голяма от разходите. От тази гледна точка във ФИФА няма проблем“, посочва Колев.

Проблемът обаче се прехвърля към градовете домакини, които поемат разходите за транспорт, сигурност и обслужваща инфраструктура. Именно тези разходи често се оказват подценени при подписването на договорите с ФИФА.

Скритите разходи на мегасъбитията

Според Колев моделът на големите спортни форуми се е променил фундаментално – от социално събитие към високопечеливша търговска платформа.

„ФИФА прибира огромната част от печалбата, а за градовете остава организацията и сметката“, коментира той.

В редица случаи местните власти дори се отказват от данъчни приходи или инвестират в допълнителна инфраструктура, за да получат домакинство. Това включва и сериозни разходи за сигурност, които често се финансират с федерална помощ, но не покриват всички разходи.

Билетите, вторичният пазар и новата реалност

Един от най-сериозните проблеми остава достъпността на билетите. Макар да съществуват ограничени квоти на ниски цени, те бързо се изкупуват и попадат на вторичния пазар, където стойностите се умножават многократно.

„Обещанията за евтини билети бяха факт, но те бяха изключително малко като бройка“, казва Колев.

Това променя фундаментално характера на турнира – от събитие за широката публика към пазарен продукт с ограничен достъп.

Все по-често се поставя въпросът дали мегасъбитията носят реална икономическа полза за домакините. Макар ФИФА да оценява потенциалния ефект за американската икономика на над 30 млрд. долара, местните власти остават скептични.

„Градовете в момента не могат да кажат откъде ще дойде този ефект", коментира Колев.