Потенциалните заплахи включват прекъсване на телевизионните излъчвания, сривове в системите за билети, както и намеса в инфраструктури като градски транспорт или водоснабдяване, в момент когато милиони фенове се събират за най-голямото спортно събитие в света.

В отговор на риска вече тече мащабна подготовка. Във Филаделфия местните власти организират тренировъчни учения за по-добра координация между институциите, а в Сиатъл са проведени симулации за реакция при инциденти в деня на мачовете. Междувременно десетки организации работят съвместно за защитата на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, където ще се играе финалът на 19 юли.

По думите на главния киберофицер на щата Ню Йорк, Колин Ахърн, мащабът на операцията е изключителен – сравним с провеждането на множество финали като Супербоул в рамките на шест седмици.

Осигуряването на защита срещу киберзаплахи изисква тясно сътрудничество между правоохранителни органи, разузнавателни служби и частния сектор в САЩ, Мексико и Канада. Предизвикателството е голямо, тъй като потенциалните атаки са разнообразни, а добре подготвен хакер може да проникне във всяка интернет-свързана система.

Има и реални примери от миналото – по време на Мондиал 2022 се смята, че свързани с Китай хакери са проникнали в телекомуникационна мрежа с възможност да нарушат излъчванията на мачовете. По-рано тази година пък италианските власти са предотвратили атаки, идващи от Русия.

Настоящата геополитическа обстановка допълнително усложнява ситуацията. Продължаващият конфликт между САЩ и Иран кара експертите да очакват възможни кибератаки от свързани с него структури, като се допуска и потенциална подкрепа от страна на Русия. Освен това се очаква активност и от киберпрестъпници, които търсят финансова изгода чрез рансъмуер атаки.

В САЩ се предприемат сериозни мерки – федерални, щатски и местни институции работят за укрепване на дигиталната сигурност в градовете домакини, които ще приемат по-голямата част от мачовете. В процеса участват структури към Белия дом, ФБР, армията и Министерството на вътрешната сигурност. Координацията се ръководи от специална работна група към Белия дом, създадена по инициатива на президента Доналд Тръмп. Тя си сътрудничи тясно с Агенцията за киберсигурност и инфраструктурна защита (CISA), която играе ключова роля в защитата на критичната инфраструктура – болници, електропреносни мрежи и водоснабдителни системи.

От началото на 2025 г. CISA е провела над 1000 различни дейности – обучения, тестове и оценки на сигурността, свързани със Световното първенство. Освен дигиталната защита, агенцията работи и по предотвратяване на физически заплахи като бомбени атаки, въоръжени нападения или използване на превозни средства като оръжие.

Почти всички стадиони и бази на отборите вече са преминали през проверки за сигурност. Проведени са и мащабни учения – например в Сиатъл над 400 души участват в симулация на кризисна ситуация, а във Филаделфия над 700 участници тестват координацията между различните служби.

ФБР също участва активно чрез постоянни оценки на заплахите, включително подготовка за реакция при неразрешена употреба на дронове, които могат да бъдат използвани както за атаки, така и за шпионаж.

На щатско ниво експерти от различни сфери работят съвместно, за да обезпечат всеки детайл. Например подготовката на финала в Ню Джърси включва координация между около 70 организации – от транспортни служби до енергийни компании.

Подготовката има и международно измерение – Канада и Мексико също работят активно със своите партньори, а в Мексико се очаква разполагането на около 100 000 служители по сигурността.

Въпреки всичко, процесът е затруднен от продължаващото частично затваряне на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, което ограничава ресурсите и забавя някои дейности – включително обучения и финансиране за сигурността.

В крайна сметка залогът е изключително висок – както за безопасността на милионите посетители, така и за нормалното провеждане на едно от най-гледаните събития в света.