Понеделник, 13 Април 2026, 16:21
Край на примирието: Войната в Украйна се разгоря с пълна сила след Великден

Източник: БГНЕС
Русия и Украйна подновиха атаките с дронове през нощта в неделя, след като изтече краткото великденско примирие. То беше в сила 32 часа, но през цялото му действие и двете страни се обвиняваха взаимно в стотици нарушения, съобщава Франс прес. Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла 98 дрона към украинска територия, като 87 от тях са били свалени. От своя страна руското министерство на отбраната твърди, че е прехванало 33 украински дрона през същата нощ.
 

Украинските власти съобщават и за жертви в резултат на руски атаки – един човек е загинал в град Дружкивка в Донецка област малко преди изтичането на примирието, а още една жертва е регистрирана в Краматорск след края му.

 

Примирието, което започна в събота следобед, беше прието от украинския президент Володимир Зеленски, но той заяви, че страната му ще отговаря на всяко нарушение „удар за удар“. В рамките на периода на прекратяване на огъня двете страни си разменяха обвинения за масирани атаки с артилерия, дронове и дори наземни действия.

 

Зеленски предложи прекратяването на огъня да бъде удължено, но Москва отхвърли тази възможност, освен ако Киев не приеме руските условия за мир. Те включват политически и териториални отстъпки, сред които и изтегляне от частично контролираната от Русия Донецка област – искания, които Украйна определя като равносилни на капитулация.

 

