Украинските власти съобщават и за жертви в резултат на руски атаки – един човек е загинал в град Дружкивка в Донецка област малко преди изтичането на примирието, а още една жертва е регистрирана в Краматорск след края му.

Примирието, което започна в събота следобед, беше прието от украинския президент Володимир Зеленски, но той заяви, че страната му ще отговаря на всяко нарушение „удар за удар“. В рамките на периода на прекратяване на огъня двете страни си разменяха обвинения за масирани атаки с артилерия, дронове и дори наземни действия.

Зеленски предложи прекратяването на огъня да бъде удължено, но Москва отхвърли тази възможност, освен ако Киев не приеме руските условия за мир. Те включват политически и териториални отстъпки, сред които и изтегляне от частично контролираната от Русия Донецка област – искания, които Украйна определя като равносилни на капитулация.