Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 16:23
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 1624 | НОВИНИ

Трудно доказуеми практики: Експерти алармират за корупция в шофьорските курсове

Източник: БГНЕС
Има данни за системна корупция при издаването на шофьорски книжки в България. За това предупредиха от Института за пътна безопасност (ИПБ). В свой анализ, изпратен до медиите, от организацията са категорични, че съществува т.нар. „изпитен туризъм“ – практика, при която кандидати се концентрират в определени региони с необичайно висока успеваемост на изпитите. Според ИПБ това води до допускане на неподготвени шофьори на пътя и създава реален риск за обществената безопасност.
 

 

От института твърдят, че корупционните практики вече не са елементарни, а все по-трудни за доказване и често технологично подпомогнати. При теоретичните изпити се посочват случаи с микрослушалки и скрити камери, външни лица, които подават верни отговори в реално време, както и нерегламентиран достъп до изпитните системи.

 

При практическите изпити ИПБ отчита посредничество от автоинструктори, предварителни договорки и плащания, подсказване чрез сигнали, предварително „улеснени“ маршрути за определени кандидати и толериране на нарушения. Според анализа самият изпит на места се превръща във формалност.

 

Като пример за „изпитен туризъм“ се посочват региони като Перник, Кюстендил и Враца, където се отчитат по-високи нива на успеваемост в сравнение със София. Данните показват например 76.15% успеваемост на практически изпит в София срещу 85.76% в Перник и 86.8% във Враца. Подобни разлики според ИПБ са индикатор за нееднакви стандарти при оценяването.

 

Отбелязват се и сериозни несъответствия между резултатите от теория и практика, особено в Перник, където разликата достига близо 19%, което според анализа е знак за изкривяване на системата.

 

ИПБ посочва още, че в някои региони има необичайно висок брой кандидати спрямо населението, често за сметка на София, което подсказва пренасочване на изпити. В същото време се наблюдават и разлики в броя анулирани изпити, което също буди съмнения за занижен контрол.

 

Обобщението на института е, че комбинацията от висока успеваемост, регионални разминавания и необясним поток от кандидати оформя устойчив модел на „изпитен туризъм“, който според тях е свързан с корупционни практики. От ИПБ предупреждават, че без сериозна реформа системата продължава да създава риск за пътната безопасност и човешкия живот.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 2| 756 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец 0| 613 | Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец След 16 години управление: Кой печели и кой губи от поражението на Орбан 6| 1497 | След 16 години управление: Кой печели и кой губи от поражението на Орбан Мрачна прогноза: 800 млн. души може да останат без работа 0| 1241 | Мрачна прогноза: 800 млн. души може да останат без работа

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд 4| 3618 | Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд
CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария 8| 3491 | CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 3489 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
"Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии 15| 3252 | "Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии
Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия 5| 3124 | Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия
Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа? 16| 3075 | Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа?
Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите 3| 2966 | Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите
След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната? 7| 2965 | След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната?
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 