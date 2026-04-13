От института твърдят, че корупционните практики вече не са елементарни, а все по-трудни за доказване и често технологично подпомогнати. При теоретичните изпити се посочват случаи с микрослушалки и скрити камери, външни лица, които подават верни отговори в реално време, както и нерегламентиран достъп до изпитните системи.

При практическите изпити ИПБ отчита посредничество от автоинструктори, предварителни договорки и плащания, подсказване чрез сигнали, предварително „улеснени“ маршрути за определени кандидати и толериране на нарушения. Според анализа самият изпит на места се превръща във формалност.

Като пример за „изпитен туризъм“ се посочват региони като Перник, Кюстендил и Враца, където се отчитат по-високи нива на успеваемост в сравнение със София. Данните показват например 76.15% успеваемост на практически изпит в София срещу 85.76% в Перник и 86.8% във Враца. Подобни разлики според ИПБ са индикатор за нееднакви стандарти при оценяването.

Отбелязват се и сериозни несъответствия между резултатите от теория и практика, особено в Перник, където разликата достига близо 19%, което според анализа е знак за изкривяване на системата.

ИПБ посочва още, че в някои региони има необичайно висок брой кандидати спрямо населението, често за сметка на София, което подсказва пренасочване на изпити. В същото време се наблюдават и разлики в броя анулирани изпити, което също буди съмнения за занижен контрол.

Обобщението на института е, че комбинацията от висока успеваемост, регионални разминавания и необясним поток от кандидати оформя устойчив модел на „изпитен туризъм“, който според тях е свързан с корупционни практики. От ИПБ предупреждават, че без сериозна реформа системата продължава да създава риск за пътната безопасност и човешкия живот.