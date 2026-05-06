Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“

По-късно през деня верижна катастрофа затрудни движението по автомагистрала АМ „Хемус“ при 10-и км в посока София.

По данни на Министерство на вътрешните работи тежкотоварен автомобил със спукана гума се е ударил в бус, като впоследствие са засегнати още два автомобила.

При инцидента на магистралата няма пострадали, но движението временно се извършва само в активната лента. Екипи на „Пътна полиция“ регулират трафика на място.