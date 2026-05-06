1| 1066 | НОВИНИ
Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“
Мъж на 40 години е загинал при катастрофа на пътя между Омуртаг и село Тича, съобщиха от полицията. Сигналът за инцидента е подаден около 13:20 ч. По първоначални данни мотоциклетистът е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в товарен автомобил. Той е починал на място, а пробата за алкохол на водача на камиона е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.
По-късно през деня верижна катастрофа затрудни движението по автомагистрала АМ „Хемус“ при 10-и км в посока София.
По данни на Министерство на вътрешните работи тежкотоварен автомобил със спукана гума се е ударил в бус, като впоследствие са засегнати още два автомобила.
При инцидента на магистралата няма пострадали, но движението временно се извършва само в активната лента. Екипи на „Пътна полиция“ регулират трафика на място.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads