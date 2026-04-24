Тази размяна на позиции е продължение на дългогодишен спор, свързан с ръководството на факултета. В последната фаза от него преди месец ректорът на СУ прекрати договорите на декана доц. Десислава Лазарова и нейните заместници проф. Любомир Спасов и проф. Геновева Златева. Според него те са били незаконно избрани.

Сега проф. д-р Златева оспорва изложените в него правни аргументи, като подчертава, че те са изградени върху текст от правилника на университета, който не съществува. Според нея Контролният съвет на Софийския университет няма правомощия да отменя решения на Общото събрание на факултета, а може единствено да констатира нарушения и да предлага тяхната отмяна. Тя изрично подчертава, че всяко тълкуване в обратна посока противоречи както на вътрешните правила, така и на Закона за висшето образование, като допълва, че становищата на съвета имат само консултативен характер и не пораждат самостоятелни правни последици.

Златева информира още, че вече са предприети съдебни действия срещу решения на Академичния съвет на Софийския университет от 25 март 2026 г., с които са обявени за незаконосъобразни проведеното на 24 ноември 2025 г. Общо събрание и изборът на декан. По думите ѝ съдът вече е изискал административната преписка, което е предпоставка за образуване на дело. Тя обръща внимание, че съгласно Административнопроцесуалния кодекс обжалването спира изпълнението на подобни актове, но въпреки това университетското ръководство е пристъпило към тяхното прилагане.

Сериозен акцент в писмото е поставен върху спора около ръководството на факултета. Според Златева легитимно избраният декан е бил отстранен чрез решения на Академичния съвет и ректора, които в момента се оспорват в съда. Тя определя като незаконосъобразно и назначаването на доц. Дорина Асенова за временно изпълняващ длъжността декан, като изтъква, че подобна хипотеза не е предвидена при наличие на избран титуляр. Освен това, твърди тя, Асенова не отговаря на изискванията, тъй като не е на основен трудов договор на пълно работно време в университета.

В писмото се съдържат и твърдения за нарушения при кадрови назначения. По думите на Златева става въпрос за повторно назначаване на 15 преподаватели без задължителни конкурсни процедури.

Спорът около Медицинския факултет към СУ започва през 2023 г., когато за трети път за декан е избран проф. Любомир Спасов. След избора му са подадени множество сигнали за нарушения в процедурата, а проверка на МОН потвърждава част от тях. По-късно и Контролният съвет на Софийския университет излиза със становище, че изборът е незаконосъобразен.

Въпреки това проф. Спасов остава начело на факултета до края на ноември 2025 г., когато поради навършване на пенсионна възраст е проведено ново Общо събрание за избор на негов наследник. Избрана е доц. Десислава Лазарова, която се смята за близка до него. Това доведе и до сегашните събития във факултета.