Цолов стартира от второто място и запази позицията си в първата фаза на състезанието преди спиранията в бокса. В този етап от надпреварата Цолов остана много близо до лидера Рафаел Камара, а битката за победата реално се реши след спиранията в бокса.

Цолов и Кампос направиха своя ход в края на 32 от общо 42 обиколки, когато Българския лъв премина от меките към супер меките гуми. Точно обиколка по-късно Камара покри спирането в бокса на българина, но след връщането си на пистата бразилецът се движеше с изключително ниско темпо.

Това позволи на Цолов да го атакува в първия завой в началото на 34 тур, когато Камара блокира предната си дясна гума и продължи направо в зоната за сигурност, напускайки състезанието. За щастие до контакт между него и Цолов не се стигна и Българския лъв продължи, заемайки виртуалната първа позиция зад пилоти, които тепърва трябваше да спират в бокса. Реално Цолов излезе начело едва в началото на последната обиколка, когато Куш Майни направи своя пит-стоп.

Сезон 2026 във Формула 2 ще продължи след само седмица със състезателния уикенд на пистата „Каталуния“ край Барселона.